Febrero se caracterizó por un “veranito” cambiario pocas veces visto. Los dólares libres cayeron hasta un 15% en las últimas cuatro semanas, la baja porcentual más abrupta de los últimos 20 años, una tendencia que contrasta con una macroeconomía donde la inflación estimada para este mes se proyecta en torno al 15% y las tasas de interés son negativas en términos reales.

Para los analistas del mercado, este movimiento se explicó principalmente por un exceso en la oferta de dólares y una caída de la demanda. Sin embargo, la tendencia se terminó por consolidar tras los esfuerzos del Ministerio de Economía por absorber parte del exceso de pesos que circulan en la economía, la licuación de los ingresos de la población y el hecho de que las cotizaciones venían de tocar valores históricamente elevados durante los meses anteriores.

En ese escenario, hoy las cuevas del microcentro porteño ofrecen dólares blue a $1030, aunque puertas adentro los arbolitos dicen que los clientes que se acercan buscan deshacerse de los billetes para “llegar a fin de mes”. Si bien esta dinámica se viene observando hace cuatro años, en el último tiempo se profundizó. Así, la cotización retrocede $15 en el día (-1,44%) y $165 en el mes (-13,8%).

“Siempre hay varios motivos que explican los movimientos en el tipo de cambio. Pero que el primero a mencionar ahora es la fuerte dolarización que hubo durante las elecciones, tanto en las PASO como las generales, donde muchos individuos y empresas se refugiaron en la moneda dura. Después, con el shock inflacionario que estamos viviendo, la gente no está teniendo capacidad de ahorro porque los ingresos no lograron seguir los aumentos de precios. No hay pesos extra, ni para comprar dólares, ni para hacer un plazo fijo; es más, mucha gente necesita vender sus ahorros en dólares a los efectos de poder cubrir sus gastos”, señaló el analista financiero Christian Buteler.

Los arbolitos en la city porteña dicen que la gente vende dólares "para llegar a fin de mes" Gerardo Viercovich

Esta misma explicación puede aplicarse al dólar MEP, herramienta del mercado de capitales que le permite a los argentinos dolarizarse de forma legal y sin cepo cambiario. Si la operación se lleva adelante mediante la compra-venta de bonos GD30, este jueves cotiza a $1036,27, un ligero avance de $5 frente al cierre anterior (+0,5%). Aun así, cierra febrero con una caída acumulada de $139,40 (-11,9%).

En cambio, el dólar contado con liquidación (CCL) se ve influenciado por otros factores. En parte, porque se trata de una herramienta que permite girar los billetes a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, por lo que suele ser demandada por las importadoras en tiempos de cepo. Otro tanto, porque los exportadores están obligados a liquidar un 20% de sus ventas por esta vía (y el 80% restante al oficial mayorista), lo que suma oferta de dólares.

Hoy el contado con liqui con cedears cotiza a $1078,42, por lo que registra una suba diaria de $6,85 (+0,6%). No obstante, al observar el recorrido que hizo en el último mes, acumuló un retroceso de $170,53 (-15,8%). De acuerdo con un análisis de Fernando Marull, economista de FMyA, esta cotización presenta en términos reales (descontada la inflación) el valor más bajo de los últimos cuatro años. Además, registró la mayor caída porcentual en 20 años.

“El dólar paralelo cae por la fuerte oferta de dólares de los exportadores por el esquema 80/20, que liquida US$60 millones por mes. Esto se combina con una demanda que sigue contenida, tanto por las licitaciones del Bopreal [el bono para importadores] como por la baja estacionalidad de la demanda de las empresas”, acotó el economista.

Dólar paralelo ajustado por inflación. Gráfico: Marull

En el mismo sentido apuntó un informe de la sociedad de bolsa Portfolio Personal de Inversiones (PPI), en el cual remarcaron que el CCL quedó en torno al valor promedio de los últimos 10 años, de $1069 en términos reales. En un escenario “muy optimista”, el contado con liqui tendría espacio para seguir comprimiendo, ya que el promedio de 2017 (el mejor año de la gestión de Mauricio Macri) fue de $587 a precios actuales. Sin embargo, agregaron que “todavía faltan fundamentos” para volver a esos niveles, como una continuación positiva de los resultados fiscales y la presentación de un plan de estabilización.

“Hoy Javier Milei dijo algo que es verdad: hay menor emisión de pesos. Este hecho, junto con el resto de los factores que se conjugaron (menor demanda y mayor oferta), hizo que haya menos presiones sobre el tipo de cambio. Porque, en definitiva, la suba del dólar se da precisamente por el exceso de pesos que hay en la economía, ya que mucho de ese dinero se vuelca a la compra de divisas para protegerse de la inflación. Eso sí: tampoco es muy sostenible que con una inflación del 15% mensual el dólar esté bajando. De hecho, estamos casi en los mismos valores que en diciembre, cuando en este período tuvimos una suba de precios acumulada del 70%. En algún momento esto tendrá que corregirse, porque no son lógicas las magnitudes que estamos viendo. Pero, si se estabiliza la economía, sería esperable que la inflación le gane al dólar”, cerró Buteler.