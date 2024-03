Escuchar

Para los argentinos, no es lo mismo pagar un viaje al exterior con la tarjeta de crédito, la de débito o en efectivo. Elegir un medio de pago u otro puede significar un ahorro del 40% en la compra de un pasaje o la reserva de una habitación de hotel, debido a que en la economía conviven un dólar financiero a $1045 -el valor real más bajo desde 2019- y un dólar “turista” que alcanza los $1464.

Aunque los bancos suelen pesificar la deuda al dólar turista, hay maneras de evitarlo. Esta cotización nació durante la administración de Alberto Fernández y fue mutando durante los últimos años para intentar desincentivar la compra de bienes y servicios en el exterior, en un escenario donde el Banco Central (BCRA) perdía reservas diariamente.

Actualmente, se posiciona como el dólar más alto del mercado . El valor surge de sumarle al tipo de cambio oficial minorista ($898,21, según el promedio diario que releva el Banco Central) un 30% de impuesto PAIS y un 30% de Ganancias. Así, se encarece hasta los $1437 promedio, cotización que se aplica al abonar el pago de servicios de streaming del exterior (como Netflix), la compra de pasajes fuera del país o al acceder al cupo de US$200 a través del homebanking.

“El dólar turista tiene como intención cumplir, principalmente, con tres finalidades: regular la salida de dólares del sistema financiero nacional, incentivar el turismo local y fomentar la compra de bienes y servicios de origen argentino”, explica el blog del Banco Macro.

Sin embargo, el dólar turista puede variar abismalmente entre una entidad financiera y otra. Las cotizaciones más bajas pueden encontrarse en el Banco Nación, Banco Ciudad o Banco Credicoop, donde se vende a $1395, según información del Banco Central. En cambio, en el Galicia y el Banco Macro alcanza los $1464. Una diferencia de $69 (4,9%) entre una punta y la otra.

Cómo pagar con un dólar a $1045

Para evitar pagar esos valores, el viajero puede decidir pagarle al banco con dólares propios. Por ejemplo, una alternativa es hacerse de dólares MEP mediante la compraventa de bonos GD30, que este jueves cotiza $1045. Es una herramienta legal, no tiene límite de compras y hoy en día se hace a través de un botón en bancos, sociedades de bolsa y hasta billeteras digitales.

Si esos billetes verdes digitales se envían a la caja de ahorro en dólares, el turista tiene dos alternativas. Por un lado, configurar a través del banco que los gastos en dólares con la tarjeta de débito se debiten de la caja de ahorro en dólares.

“Si la compra se va a debitar de la caja de ahorro en dólares, el monto que haya en esa cuenta es el límite. No hay tope y no genera restricciones”, agregó el Blog de Naranja X. Si no se tienen fondos suficientes, podría debitarse de la caja de ahorro en pesos a la cotización del dólar turista.

La otra opción es pagar con la tarjeta de crédito y días antes del vencimiento del resumen -fecha donde se pesifica la deuda y se suman los impuestos- cancelar la deuda en moneda dura. “Siempre que se pague entre el cierre y el vencimiento del resumen de tarjeta de crédito, no se aplicarán los impuestos”, explica la página oficial del Banco Santander. En caso de tener débito automático, se deberá pedir el “Stop Debit” e ingresar manualmente el pago en dólares.

“Si se paga el saldo deudor en dólares con dólares de la caja de ahorro, se tiene que descontar del saldo deudor total en pesos el importe de los impuestos y percepciones generados por consumos en dólares. Estos impuestos y percepciones serán ajustados en el próximo resumen, sin generar intereses. Si se paga fuera de estas fechas, el saldo deudor en dólares se convertirá a pesos y se aplicarán los impuestos y percepciones correspondientes por consumos en dólares”, advirtieron desde el Banco Macro.

De esta manera, el viajero puede pagar hasta $419 menos por dólar, equivalente a un ahorro del 40%. Un caso concreto: un pasaje de avión que costó US$500 pueden significar un desembolso de $522.500 si se compra dólar MEP o de $732.000 si se pesifica la deuda al dólar turista.