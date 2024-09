Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2024, tras la fecha 3

Escuchar

Este sábado se disputó la tercera fecha del Rugby Championship 2024 y ya hay un líder consolidado con holgada diferencia sobre sus perseguidores: Sudáfrica. El vigente campeón del mundo remontó un partido complejo y derrotó a los All Blacks por 31 a 27 en el estadio Ellis Park de Johannesburgo, para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones con pleno de victorias y 14 puntos cosechados. Los Pumas, por su parte, perdieron 20 a 19 con Australia, pero siguen terceros justamente por encima de los Wallabies.

En el primer partido de la jornada, las dos grandes potencias del rugby mundial no defraudaron. Si bien hubo algunos baches e imprecisiones por parte de ambos, los Springboks y los All Blacks brindaron un espectáculo de intensidad y rigor físico, como se presumía en la previa. En esa batalla física y mental, el seleccionado africano tuvo más resto y dio un plus en los minutos finales para superar a Nueva Zelanda al igual que en la final de la última Copa del Mundo.

Sudáfrica está jugando a un gran nivel; es el líder indiscutido del Rugby Championship 2024 Craig Mercer/MB Media - Getty Images Europe

El torneo continuará el próximo sábado 7 de septiembre con la segunda jornada, en la que se volverán a enfrentar los mismos equipos y en los mismos países: los Pumas recibirán a los Wallabies y los All Blacks visitarán a los Springboks.

Fixture, resultados y posiciones del Rugby Championship 2024

Fecha 1

Australia 7-33 Sudáfrica.

Nueva Zelanda 30-38 Argentina.

Fecha 2

Nueva Zelanda 42-10 Argentina.

Australia 12-30 Sudáfrica.

Fecha 3

Sudáfrica 31-27 Nueva Zelanda.

Argentina 19-20 Australia.

Fecha 4

Sudáfrica vs. Nueva Zelanda - Sábado 7 de septiembre a las 12.

Argentina vs. Australia - Sábado 7 de septiembre a las 16.

Fecha 5

Nueva Zelanda vs. Australia - Sábado 21 de septiembre a las 2.45.

Argentina vs. Sudáfrica - Sábado 21 de septiembre a las 18.

Fecha 6

Nueva Zelanda vs. Australia - Sábado 28 de septiembre a las 4.05.

Sudáfrica vs. Argentina - Sábado 28 de septiembre a las 12.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Tabla de campeones del Rugby Championship

El Rugby Championship se denomina así desde 2012, cuando empezaron a participar los Pumas. Desde entonces hubo 11 torneos -en 2020 se denominó Tri Nations por la ausencia de Sudáfrica- y los All Blacks ganaron diez. Australia y Sudáfrica tienen una estrella cada uno las cuales lograron en 2015 y 2019, respectivamente, cuando el torneo tuvo una sola rueda (tres partidos) por el desarrollo de las Copas del Mundo.

Nueva Zelanda - 10

Australia y Sudáfrica - 1

Nueva Zelanda es el máximo ganador y el vigente campeón del Rugby Championship Hannah Peters - Getty Images AsiaPac

