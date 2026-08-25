El dólar mayorista sigue arriba de los $1500: los motivos y las expectativas del mercado

Este lunes, el dólar oficial mayorista rompió la barrera de los $1500 que el Gobierno le impuso por casi un mes: subió hasta los $1510 y alcanzó un nuevo valor máximo nominal del año. Y hoy se mantiene en esos niveles. Analistas del sector señalaron que el salto responde a una mayor liquidez en el sistema financiero y a una intensificación en la demanda de cobertura.

Un informe de Delphos Investment señaló que ayer “el mercado volvió a operar con condiciones de liquidez menos ajustadas”, en sintonía con una mayor flexibilización que se observó desde el viernes previo, y lo vinculó con una recompra de títulos por parte del BCRA. “La contracara de una mayor liquidez fue una menor contención del dólar”, precisó. Si bien el tipo de cambio se había mantenido por debajo de los $1500 durante los últimos diez meses, la divisa superó esa marca “sin ningún tipo de estrés, al moverse en sintonía con la inflación acumulada”. En lo que va de agosto, acumula un alza de $25 (1,7%), un incremento similar al de la suba mensual de precios.

El movimiento se produjo a dos ruedas de la fijación de precio (fixing) de la letra del Tesoro atada al dólar D31G6, prevista para el miércoles. “La proximidad del fixing también se reflejó en la demanda de cobertura, dado que los instrumentos dollar-linked concentraron el 45% del volumen operado, mientras los tenedores comenzaron a desarmar posiciones en la D31G6 y buscar cobertura por otras vías”, detalló el documento.

Por su parte, un análisis de F2 Soluciones Financieras añadió que “las principales monedas de la región se debilitaron contra el dólar y el peso no fue la excepción”. A su vez, coincidió en que el tipo de cambio experimentó “cierta presión alcista” debido al desarme de posiciones de cobertura de los agentes del mercado.

“Hubo un incremento en el volumen de operaciones en futuros a 1.366.575 contratos y también en soberanos dollar linked en BYMA, donde se negociaron unos US$296 millones, que es el mayor registro desde el 4 de agosto”, detalló. En ese sentido, el contrato con vencimiento a fin de agosto sufrió un desarme de US$82 millones, lo que indicó un “cierre de posiciones cubiertas en la antesala del fixing de la D31G6”.

El mercado está atento a la última licitación del mes Archivo

Ahora el mercado está atento a la licitación de este jueves, que enfrenta vencimientos por cerca de $14 billones, cuyos detalles del menú de instrumentos se darán a conocer hoy. Esta información ofrecerá claridad sobre la orientación de la política monetaria en las próximas semanas y el equilibrio que buscará el Tesoro entre la liquidez y el tipo de cambio. Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), anticiparon que “la oferta se incline hacia alternativas de corta duración”, ya que no estiman que “las autoridades quieran sumar nuevas presiones sobre el mercado cambiario a través de un rollover bajo” en su intento de ponerle un techo a las tasas de interés.

El futuro del dólar

Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, señaló que no observa que “el mercado se esté perfilando hoy para un dólar mucho más alto”. La principal señal de ello es la ausencia de una mayor demanda de cobertura por encima de la ya tomada. El aumento de ayer fue el resultado del “desarme en la posición que coincide con el vencimiento de la letra dollar linked” que vence esta semana. A esto se suma una caída en las tasas implícitas y mayor volumen en futuros.

En cuanto a cuánto puede incrementar en el corto plazo, evaluó que lo más probable es que el tipo de cambio real multilateral no afronte una mayor apreciación. “Ahí juega la inflación local, pero también internacional”, señaló como factores que influyen en la cotización nominal.

El mercado anticipa que el dólar aumentará a un ritmo más acelerado que los meses anteriores, pero sin sobresaltos Freepik - Freepik

La consultora Outlier señaló que la flexibilización del techo impuesto por el Gobierno al dólar apunta a un cambio en la política monetaria hacia un esquema de “flotación sucia”. Bajo esta modalidad, el valor de la divisa se determina mayormente por las fuerzas del mercado, pero el Banco Central interviene de manera discrecional para influir en su trayectoria.

Al respecto, el economista de la consultora Gabriel Caamaño indicó que “la presencia activa del Estado altera el libre mercado”, por lo que anticipa que en la segunda parte del año el tipo de cambio aumentará a un ritmo mayor. “Las expectativas del mercado están arriba de los $1600 para fin de año”, concluyó, citando el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA y al informe LatinFocus.

Desde Max Capital calificaron el movimiento como una “buena noticia”, al mostrar que “el Gobierno está dispuesto a dejar que el tipo de cambio se deslice si fuera necesario” y descartaron “una defensa excesiva” de la moneda. Dado que los flujos externos de divisas por exportaciones y emisiones corporativas “siguen siendo sólidos”, previeron que “el tipo de cambio se mantendría fuerte durante algún tiempo, requiriendo solo un ajuste menor de la moneda y de las tasas domésticas”.