Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 8 de octubre
La moneda europea se ofrece este jueves 8 de octubre a un precio de $1690 para la compra y $1770 para la venta, según lo informado por el Banco Central
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El euro opera hoy, 8 de octubre, a $1690 para la compra y $1770 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1710 para la compra y $1790 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 1,20 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del jueves 8 de octubre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1493,80 para la compra y $1540 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1508,35 para la compra y $1555 para la venta, que lo posiciona 0,97 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
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