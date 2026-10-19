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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 19 de octubre

La moneda europea se ofrece este lunes 19 de octubre a un precio de $1670 para la compra y $1750 para la venta, según lo informado por el Banco Central

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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 19 de octubre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 19 de octubre

El euro opera hoy, 19 de octubre, a $1670 para la compra y $1750 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1690 para la compra y $1770 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.

Cotización del DÓLAR del lunes 19 de octubre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1488,95 para la compra y $1535 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1508,35 para la compra y $1555 para la venta, que lo posiciona 1,30 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

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