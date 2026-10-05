Saltar al contenido principal
LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 5 de octubre

La moneda europea se ofrece este lunes 5 de octubre a un precio de $1710 para la compra y $1790 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 5 de octubre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 5 de octubre

El euro opera hoy, 5 de octubre, a $1710 para la compra y $1790 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 2,40 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del lunes 5 de octubre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1493,80 para la compra y $1540 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1513,20 para la compra y $1560 para la venta, que lo posiciona 1,30 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Andy Carroll reveló el nombre de la celebridad por la que fue agredido sexualmente hace cinco años
    1

    Andy Carroll identificó a Kevin Adams como el hombre que lo agredió sexualmente hace cinco años

  2. La AFA fijó sede en Pilar, pero ante sus socios del exterior sigue declarando Viamonte como domicilio
    2

    La AFA fijó sede en Pilar para esquivar controles, pero ante sus socios del exterior sigue declarando Viamonte como domicilio registrado

  3. El trágico desenlace de Javier Portales: arrasó en la TV durante treinta años, pero murió en la ruina
    3

    El trágico desenlace de Javier Portales: arrasó en la TV durante treinta años, pero murió en la ruina

  4. El detrás del enojo de Fito Páez en Mar del Plata: qué pasó con la seguridad y qué dijeron los responsables del show
    4

    El detrás del enojo de Fito Páez en Mar del Plata: qué pasó con la seguridad y qué dijeron los responsables del show