Fenómeno estacional: qué hay detrás de la llamativa baja del dólar blue

El mes de junio es conocido por hacer caer al blue. Entre el pago de aguinaldos y grandes vencimientos impositivos, las empresas tienen que deshacerse de los billetes verdes para poder hacer frente a los pagos, sumando oferta a la plaza cambiaria. Este año no es la excepción, aunque los economistas advierten que el fenómeno es pasajero. Hoy todos los indicadores macro señalan una presión alcista en el segundo semestre del año.

En el cierre de semana, todos los dólares libres caen. El tipo de cambio paralelo se vende a $205, un peso menos que en la jornada previa. En tanto, el MEP aparece en pantallas a $207,44 y el contado con liquidación (CCL), a $209,21. Se tratan de valores cercanos a los que registraban a comienzos de este año.

“Junio es un mes particular. En los primeros días del mes las empresas pueden necesitar de más pesos para hacer frente al aguinaldo, mientras que la quincena posterior los empleados pueden tener un mayor excedente para comprar dólares. A veces hay un desequilibrio en ese momento. Pero la realidad es que hoy, más que ese punto, estamos viendo que el movimiento del dólar no puede demorarse más”, consideró el economista Christian Buteler.

En ese aspecto, el analista financiero Salvador di Stefano remarcó que también entra en juego los grandes vencimientos impositivos, que retrasan la suba de los dólares alternativos. “A nuestro juicio, el blue debería estar cotizando entre $225 y $230. Hoy lo hace por debajo de los $210 porque no hay pesos suficientes ante la demanda que hay para pagar impuestos”, agregó.

En junio hay más oferta en la plaza cambiaria Shuttertsock

De acuerdo con los economistas, un factor clave a tener en cuenta es la inflación. A pesar de que a finales de enero el blue tocó un máximo nominal histórico ($222,50) por la incertidumbre que generaba la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en los últimos meses el tipo de cambio paralelo se estableció y hoy se vende un peso menos que el primero de enero (cuando cotizaba a $206). En contraste, desde que empezó el año hasta abril -último dato disponible- los precios registraron una suba generalizada del 23,1%.

“No es sostenible en el tiempo un dólar estable con una inflación del 5-6% mensual. El blue debería moverse más rápido, por lo menos siguiendo el ritmo de los otros precios de la economía. Cuanto más tiempo esté sin hacerlo, menor es el plazo que le queda para empezar a moverse. No creo que haya un salto, pero sí que gane ritmo”, consideró Buteler.

El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, señaló que el pago de aguinaldos da una tregua en el mercado cambiario. No obstante, las miradas ya están puestas en el segundo semestre. Para el economista, por el tamaño del déficit fiscal y la emisión monetaria que podría avecinarse, los tipos de cambio libre acumularían presiones que la los llevarían al alza.

“A medida que esos factores entran en juego, las brechas se irán ampliando. A eso se le suma la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) y el hecho de que no pueden intervenir los dólares financieros, algo que sí ocurrió el año pasado, cuando todavía no influía el acuerdo con el Fondo. La evolución de las reservas es un indicador para seguir de cerca, y no viene muy bien. Estamos en una estación bastante riesgosa, llama la atención que no haya más presión ahora. Influyen el pago de Ganancias de las empresas, el aguinaldo. Pero estamos en un contexto donde la presión debería ir en aumento”, argumentó.

Relación entre el CCL y el M3 privado

Otra pista de lo que podría ocurrir en las próximas semanas se encuentra al observar la correlación entre la evolución de la base monetaria ampliada (M3 privado) y el dólar contado con liquidación. De acuerdo con datos de Portfolio Personal de Inversores (PPI), hoy la primera variable supera el 23,8% al tipo de cambio financiero.

“En otras palabras, hay muchos pesos para este nivel de CCL. El dólar financiero (promedio mensual) nunca estuvo tan desviado (subvaluado) de su tendencia desde diciembre 2019 como en los últimos tres meses. Es inobjetable que, bajo cualquier métrica, el CCL tiene una tendencia alcista”, observaron. Los dólares libres suelen seguir el mismo recorrido. Por ende, si el contado con liqui empieza un ascenso, probablemente el MEP y el blue lo acompañen.