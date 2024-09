Menos cepo: el Gobierno levanta restricciones para comprar dólares financieros

Escuchar

Este jueves, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio un paso más para levantar las restricciones cambiarias que aún siguen vigentes en el mercado local de capitales. Mientras los dólares financieros operan en un nuevo escenario de “veranito cambiario”, el Gobierno decidió habilitar que los inversores puedan comprar MEP y contado con liquidación (CCL) cuando tengan posiciones tomadoras en moneda dura de cauciones, pases o cualquier otro tipo de financiamiento del mercado.

También se eliminó la necesidad de dar un preaviso de cinco días hábiles antes de operar $200 millones diarios, una medida que desde las sociedades de bolsa reclamaban que “entorpecía” la operatoria de los clientes locales.

“En atención al contexto económico financiero imperante y continuando con el proceso de normalización del mercado de capitales en materia de operaciones de compraventa de valores negociables con liquidación en moneda extranjera, se readecuan las reglamentaciones dictadas oportunamente, con carácter transitorio”, publicó esta mañana la CNV.

A través de la Resolución General N° 1018, se flexibilizó la limitación de dar curso y liquidar operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera -tanto en jurisdicción local (dólar MEP) como en jurisdicción extranjera (CCL)-, cuando los clientes mantengan, en moneda extranjera, posiciones tomadoras de cauciones y pases o cualquier tipo de financiamiento a través de operaciones en el ámbito del mercado de capitales.

Se podrán comprar dólares financieros si se pidió financiamiento en dólares a través de los instrumentos disponibles en el mercado. Sin embargo, por el momento continuará vigente la restricción si la caución o los pases se tomaron en pesos. Shutterstock

Simplificado: se podrán comprar dólares financieros si se pidió financiamiento en dólares a través de los instrumentos disponibles en el mercado de capitales. Sin embargo, por el momento continuará vigente la restricción si la caución o los pases se tomaron en pesos.

Esta restricción se remonta a mayo de 2023, cuando en plena carrera electoral los dólares financieros se recalentaban y el Gobierno buscó ponerles un freno a través del endurecimiento del cepo cambiario. El objetivo era que los ahorristas no saquen financiamiento para comprar dólares MEP y contado con liquidación, para así sacar una diferencia en un momento de alta volatilidad.

“La decisión de restringir el apalancamiento se dio en un momento muy crítico, donde los dólares venían subiendo muy fuerte. Pero hoy era más un escollo para quienes querían colocarse, no necesariamente para especular contra el dólar, sino porque querían tomar el dinero del mercado por otras causas y si lo hacían no podían operar en moneda extranjera. Era un impedimento casi injustificado como para que siga vigente, pero no es algo que vaya a afectar a los ahorristas minoristas”, dijo Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group.

Comisón Nacional de Valores ARCHIVO

Para el analista, hoy hay dos normativas vigentes que traban la operatoria de dólares financieros para los ahorristas más chicos. En primer lugar, la obligación de enviar los dólares al banco cuando se realiza la operación (conocida como la Resolución 7340). La otra, que todavía hay un parking de 24 horas hábiles para comprar MEP y contado con liqui, aunque desde que asumió la nueva conducción de la CNV se han acortado los tiempos. “Pero creo que esta flexibilización es un paso en el camino correcto para ir levantando el cepo cambiario”, completó.

Por otro lado, a partir del 26 de septiembre también se suprimirá el régimen de calendarización al eliminarse la necesidad del preaviso de cinco días en las operaciones mayores a los $200 millones para residentes y en las operaciones en general para no residentes. Es otra de las restricciones que se arrastraba del año pasado, aunque a comienzos de 2024 se habían levantado algunas de las limitaciones.

“Esta obligación se puso el año pasado y entorpecía muchísimo la operatoria de los clientes locales, ya que generaba la obligación de tener que esperar cinco días antes de realizar una operación grande de compra de dólares o venta contra moneda extranjera”, explicó Ariel Sbdar, fundador de Cocos.

Al respecto, esta mañana el presidente de la CNV, Roberto Silva, dijo que “se está trabajando a diario para levantar restricciones en el mercado de capitales” y que “es muy importante para este Directorio quitar las trabas que aún existen en las operaciones”.