Luego de que un grupo de economistas criticaran al diputado Javier Milei por sus dichos sobre el peso (“no puede valer ni excremento”) y lo calificaran como “irresponsable” y de alimentar una “corrida” que propicia una “hiperinflación”, un integrante de su espacio encendió una disputa en las redes sociales contra aquellos que habían reprochado al candidato presidencial.

“Entiendo por lo que leo en Twitter que @eduardoyeyati @martintetaz @kiguel @lucasllach y otros economistas de JxC que critican a JM le estarían entonces recomendando a la gente que hagan plazos fijos en pesos y renueven los actuales. Por favor, si estoy equivocado aclárenlo”, escribió en su cuenta Epstein, quien semanas atrás integró un viaje a los Estados Unidos junto a Juan Nápoli como representantes de La Libertad Avanza y luego había quedado relegado en el espacio.

La acusación del economista, director de la firma Research for Traders, encontró rápidamente respuestas. “Estas equivocado”, le contestó Eduardo Levy Yeyati, profesor plenario en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y asesor económico del radicalismo dentro de JxC.

Es que, las respuestas de Levy Yeyati y otros colegas a Milei apuntaron contra su declaración sobre el peso y las consecuencias. “La mejor estrategia contra una crisis cambiaria no es atizarla, sino frenarla antes de que salga de control”, había dicho el doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania.

“Milei está buscando generar el caos económico, está claro y lo viene haciendo constantemente porque piensa que lo favorece. Viene primero en las encuestas, mucha gente piensa que hoy tiene muchas chances de ganar y cada cosa que dice tiene impacto en la economía, pero es irresponsable tratar de generar una hiperinflación en la Argentina” , planteó Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas de la Nación.

El entredicho en las redes sociales continuó, entre chicanas y disputas personales. “Lo que no se entiende, Dario, es si van a ganar ustedes por qué no le recomiendan a la gente que se quede en el sistema. Si además le van a dolarizar los depósitos. ¿O no? La única diferencia es el precio; si los empujan a salir por la puerta 12 va a ser astronómico (una hiper)”, le contestó a Epstein el diputado Martín Tetaz.

“Pero no contestaste la pregunta. ¿Qué le recomendás a la gente? Porque a vos te siguen muchísimos pequeños inversores”, escribió Epstein.

La respuesta de Tetaz no se demoró. “Que tenga paciencia que en dos meses vamos a darle absoluta independencia al Banco Central y a prohibir que le roben con impuesto inflacionario”, contestó el economista.

“Es linda frase. Pero no responde lo que le criticás a JM (Javier Milei). ¿Que tengan paciencia con sus ahorros en qué instrumento? ¿En qué moneda? Y te aclaro: no voy a hacer ningún comentario ni acotación ni RT de lo que recomiendes. Respetaré tu opinión profesional”, acotó nuevamente Epstein.

El analista financiero se explayó luego en la misma línea que Milei, y dijo que su candidato “mantiene su línea que el peso es papel picado”. “Respecto a opciones de inversión, cada uno deberá decidir si la renta que recibe en cada moneda o activo justifica su inversión. Es riesgo-retorno. Son decisiones individuales. Y siempre recomiendo consultar a un asesor registrado”, concluyó.

