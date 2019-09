¿Son ciertos los dichos de Sergio Massa sobre la fuga de capitales?

Fuente: Archivo - Crédito: Leo Vaca

Equipo de chequeado.com SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2019

"Desde que Macri es presidente, se fueron 60.000 millones de dólares de la Argentina"

Sergio Massa, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos

Sergio Massa se refirió a la fuga de capitales durante el gobierno de Cambiemos. Si bien no hay una definición oficial, se habla en esos términos, por lo general, de los dólares que salen del sistema financiero y pueden quedar dentro del país o girarse al exterior.

VERDADERO, PERO...

Desde diciembre de 2015 a agosto de este año (último dato disponible), la Formación de Activos Externos (FAE) -la manera más utilizada para estimar la fuga- muestra un resultado negativo de más de US$ 81.000 millones. Pero la FAE incluye las inversiones de argentinos en el exterior y la compra de dólares que pueden quedarse en el sistema financiero. Hay otras dos mediciones sobre la fuga de capitales. Una contabiliza todas las divisas que ingresaron al país pero no al sistema financiero nacional, mientras que la otra estima el valor de los bienes que tienen los argentinos en el extranjero. Según estas otras metodologías, hasta fines de 2018 -última información disponible-los montos son cercanos a US$60.000 millones, como dijo Massa. Pero, si bien en 2017 y 2018 la salida de divisas aumentó, este fenómeno no es nuevo. Distintos estudios muestran el carácter estructural de la fuga de capitales en la Argentina, un hecho repetido en las últimas décadas. Distintas estimaciones calculan que con Cambiemos los valores volvieron a los niveles que se habían registrado durante el kirchnerismo, en la etapa previa al "cepo cambiario" de 2011. O, incluso, están por debajo.