“Si no dolariza inmediatamente la economía, no tendrá éxito”, fue la advertencia que le hizo el empresario Steve Forbes al presidente Javier Milei. En una carta abierta, el editor de la revista Forbes señaló que reemplazar el peso argentino por el dólar estadounidense pondría fin a la “enorme inflación” y le permitiría al país volver a experimentar un “rápido crecimiento real”.

“Estimado Presidente Milei: sobre sus hombros descansa no solo el futuro de su país, sino también la causa de la libertad y de los libres mercados del mundo. El mes pasado pronunció uno de los grandes discursos de nuestra época en el Foro Económico Mundial, donde hizo una sólida defensa del capitalismo y describió con precisión la amenaza que todos enfrentamos del socialismo moderno”, dijo Forbes, en un video que compartió la revista estadounidense a través de YouTube.

En ese sentido, el empresario de medios remarcó que Milei “no perdió tiempo en proponer reformas radicales” tan pronto como asumió en la Casa Rosada. Sin embargo, agregó que “su revolución de la libertad está en camino al fracaso”, a menos que el mandatario lleve a cabo “inmediatamente” la dolarización de la economía argentina.

“Desde su victoria electoral, lo han inundado con una avalancha de advertencias sobre que no es posible dolarizar la economía. Ese coro de detractores que grita está equivocado, totalmente equivocado. Puede hacerlo ahora mismo. Los opositores afirman que la Argentina no posee suficientes dólares estadounidenses para cambiarlos por pesos, pero no es cierto. Su gobierno ya tiene billetes verdes más que suficientes para comprar cada billete y moneda de peso que hay en circulación y le sobra mucho dinero”, afirmó.

Sobre este punto, Forbes mencionó a Steve Hanke y Francisco Zalles, dos figuras “experimentadas en la lucha eficaz contra la inflación”. Para estos economistas, todos los demás activos y pasivos en pesos que existen son derechos o usos nominales que pueden expresarse o redenominarse en cualquier momento, en cualquier unidad de cuenta, o en cualquier moneda.

“En otras palabras, si un argentino tiene una deuda de $1 millón, debería en su lugar US$1200 después de que el dólar reemplace el peso. Es la misma deuda, pero denominada en una moneda diferente. Por cierto, tanto Hanke como Zalles ayudaron a Ecuador a dolarizar con éxito hace 24 años”, añadió.

Además, Forbes dijo que “los preocupados pasan por alto un hecho enorme”, que es que los argentinos tienen decenas de miles de millones de dólares estadounidenses escondidos “tanto en el extranjero como debajo del colchón”. En paralelo, recordó que en el país cada vez se realizan más transacciones que se pagan con dólares billetes o que están denominadas en dólares.

“La dolarización pondría fin a la enorme inflación, casi de la noche a la mañana, y le permitiría a su país volver a experimentar rápidamente un crecimiento real. Ahora la gente solo ve dolor, pero la dolarización pondría fin a su mayor fuente de sufrimiento”, aseguró.

Steve Forbes, editor de la revista que lleva su apellido

Nuevamente, Forbes insistió en la necesidad de que la Argentina dolarice la economía y agregó que para eso se deberá reducir “drásticamente” las tasas impositivas. Y aunque advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “gritará que no debe hacer esto porque avivaría la inflación”, insistió en que los funcionarios del organismo multilateral de crédito “están profundamente equivocados”.

“La prosperidad no cuesta inflación. Reducir el valor de su moneda, sí. Señor Presidente, si no dolariza inmediatamente la economía no tendrá éxito y ese fracaso desacreditará la filosofía del libre mercado, tan necesaria para un mundo mejor. Suyo en libertad, Steve Forbes”, cerró.

LA NACION