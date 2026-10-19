Dólares para las reservas: las empresas vuelven a buscar financiamiento en un mercado más selectivo

Una de las fuentes de dólares que ayudaron al Banco Central (BCRA) a comprar más de US$15.000 millones en lo que va de 2026 empieza a recuperar movimiento. Después del freno de las emisiones de deuda en la primera mitad de octubre, varias empresas volvieron a buscar financiamiento. Las nuevas operaciones conviven con provincias que esperan mejores condiciones y salidas a la Bolsa postergadas, en un mercado que mantiene interés por la Argentina, pero selecciona a quién prestarle.

Desde octubre de 2025, mes de las elecciones legislativas en las que se impuso el oficialismo de Javier Milei, empresas y provincias emitieron títulos por US$23.700 millones y liquidaron US$19.200 millones en el mercado cambiario. Los datos, con corte al 6 de octubre, fueron presentados por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ante inversores en Bangkok, en el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. El Central identificó, además, unos US$4400 millones pendientes de liquidación.

Ese flujo contribuyó a sostener la oferta de divisas y las compras de la autoridad monetaria. El esquema cambiario permite administrar los fondos obtenidos en el exterior durante un plazo de hasta 180 días, aunque para acceder al mercado oficial a pagar los servicios de esas deudas se exige su liquidación previa. Esto explica que la colocación de un bono y su aporte de dólares al mercado local puedan ocurrir en momentos diferentes.

Según 1816, las emisiones de empresas y provincias sumaron unos US$100 millones en la primera mitad de octubre, frente a US$3300 millones en todo septiembre.

La novedad más importante de esta semana es Aeropuertos Argentina, que buscará colocar US$400 millones, ampliables hasta US$600 millones, mediante una obligación negociable bajo ley de Nueva York. La operación está prevista para el jueves 22 y tendrá un plazo de diez años. Será una prueba del interés por deuda empresarial argentina en un contexto de tasas estadounidenses más elevadas, que encarecen el financiamiento internacional.

En el mercado local también aparecieron operaciones. Loma Negra colocó este lunes US$150 millones a tres años, con un cupón del 6,25% anual. Según informó Adcap, uno de los colocadores, recibió ofertas por casi US$170 millones. YPF, en tanto, prepara para el miércoles una reapertura por US$85 millones, ampliables, con vencimiento en abril de 2030. De acuerdo con Allaria, contempla fondos nuevos y el canje de un título anterior. Ambas operaciones son en dólares del circuito local, conocido como MEP.

La distinción es relevante: una colocación local puede captar dólares que ya estaban en el sistema financiero argentino. Por lo tanto, no todo el monto emitido representa ingreso de divisas del exterior ni se convierte automáticamente en oferta adicional en el mercado cambiario. También importa qué parte es financiamiento nuevo y cuál se destina a renovar deudas.

Las novedades llegaron después de que la consultora 1816 advirtiera sobre un freno de las emisiones en dólares, tanto en el exterior como localmente, en un contexto internacional adverso para los bonos. Según el gráfico de su informe semanal difundido el viernes, las colocaciones empresariales y provinciales sumaron alrededor de US$100 millones en la primera mitad de octubre, frente a US$3300 millones en todo septiembre. En agosto habían alcanzado unos US$1100 millones y en julio, US$2000 millones.

Empresas y provincias liquidaron US$19.200 millones desde octubre de 2025; al 6 de octubre quedaban unos US$4400 millones pendientes, según el BCRA.

En un informe elaborado después de mantener reuniones con fondos en Nueva York, Galicia señaló: “La mayoría de los inversores consultados mantiene exposición a créditos corporativos argentinos”. Bajo el título “Corporativos evitan ‘contaminación’ soberana”, explicó que esa preferencia reflejaba una búsqueda de rendimiento y exposición al país “con menor sensibilidad directa al calendario político y a las necesidades de financiamiento del soberano”.

“Esto no implica ausencia de selectividad, pero sí confirma que el apetito por riesgo argentino sigue presente cuando la estructura crediticia ofrece mayor protección”, sostuvo el banco. El diagnóstico ayuda a explicar por qué determinadas empresas encuentran compradores para sus bonos aun cuando los inversores mantienen cautela frente a la deuda del Estado.

Según fuentes del mercado consultadas por LA NACION, Santa Fe y Santa Cruz están entre las provincias que evalúan una ventana para emitir, pero por ahora mantienen sus planes en pausa a la espera de los próximos días. También se frenaron las ofertas públicas iniciales de acciones en Nueva York de YPF Luz y Genneia, operaciones distintas de las emisiones de bonos que reflejan las dificultades para avanzar con todas las alternativas de financiamiento.

Según Allaria, las compañías incluidas en su relevamiento afrontan vencimientos por aproximadamente US$5700 millones entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. Es la ventana hasta las próximas elecciones presidenciales. Unos US$4800 millones corresponden a deuda pagadera en dólares y cerca de US$900 millones a instrumentos vinculados al dólar, cancelables en pesos. El mayor compromiso en moneda extranjera aparece en julio: US$1339 millones, de los cuales US$1119 millones corresponden a YPF.

Las empresas relevadas por Allaria afrontan vencimientos por unos US$5700 millones hasta septiembre de 2027, entre deuda pagadera en dólares y títulos vinculados al tipo de cambio.

En paralelo, los grandes proyectos vinculados con Vaca Muerta movilizan otras vías de financiamiento. San Matías Pipeline cerró un préstamo sindicado por US$900 millones para el gasoducto que conectará la cuenca neuquina con las futuras instalaciones de exportación de gas natural licuado en Río Negro. Como publicó LA NACION, TGS apunta a anunciar a principios de diciembre otro crédito de US$1400 millones con siete bancos internacionales para su proyecto de líquidos del gas.

La búsqueda también alcanza a la planta de fertilizantes de Pampa Energía en Bahía Blanca y a Argentina LNG, el proyecto que impulsa YPF con Eni y XRG. Allí ganan protagonismo las agencias estadounidenses DFC y Exim Bank, además de la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial, y BID Invest. La IFC evalúa financiar la planta de Pampa y coordinar la movilización de fondos con BID Invest; Exim presentó una propuesta por hasta US$6000 millones para Argentina LNG, mientras DFC propuso US$500 millones para TGS. Vista es otra de las que negocia con la agencia de la administración Trump.