El exministro de Economía Domingo Cavallo dio un negativo pronóstico respecto del rumbo inflacionario y económico al que se dirige el país de continuar con las políticas actuales. El creador de la Convertibilidad escribió un artículo en su blog, y estimó que la inflación de 2023 alcanzará el 300% anual, independientemente de los resultados del balotaje el próximo 19 de noviembre.

En este sentido, el exfuncionario de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa aseguró que el alza del costo de vida en noviembre será más alta que la de octubre, debido a una aceleración que se basa en las medidas que está llevando a cabo el gobierno. “ El déficit fiscal está aumentando como consecuencia de los incrementos de gastos y disminuciones de impuestos que Sergio Massa dispuso para conseguir votos para su candidatura”, escribió el economista. A esto se le suman el aumento de los pasivos monetarios del BCRA, del tipo de cambio importador y de los precios, los cuales, planteó, deberán autorizarse para “evitar desabastecimientos críticos como el de los combustibles”.

Domingo Cavallo estima una inflación anual del 300% para 2024, un salto devaluatorio en las próximas semanas y una inflación cercana al 10% para octubre Shutterstock

A su vez, el exministro detalló probables ajustes en el tipo de cambio que llegarán para las próximas semanas. Entre ellos, una medida que considera posible es la de llevar el dólar oficial al nivel del exportador, ubicado actualmente en $500. “ Ya no será necesario permitir que el 30% de los ingresos por exportaciones se liquiden en el mercado CCL. De esta forma el 100% de los dólares de las exportaciones ingresarán nuevamente a las reservas del Banco Central, algo indispensable para avanzar hacia la normalización de los pagos por importaciones corrientes y pasadas que entraron con financiamiento de los proveedores”, explicó, y agregó que otra posibilidad es que el tipo de cambio del mercado del CCL alcance los $1000.

Respecto de las importaciones y exportaciones, Cavallo estimó un salto devaluatorio para las primeras del 43%, y del 22% para las segundas , basándose en los números pos-PASO, lo cual llevaría a que la inflación alcance otra vez un piso del 12% para noviembre y diciembre. Estos mismos valores proyecta mensualmente para 2024, lo que llevaría al ICP al 300% anual.

Sobre los precios del dólar analiza cómo avanzará la brecha y sostiene: “Va a depender mucho de los anuncios que el nuevo gobierno haga sobre la organización del mercado cambiario y las políticas fiscal y monetaria, pero difícilmente comience con menos del 100%, es decir, con un precio del dólar CCL del orden de los $1200, el nivel en el que estuvo antes de que se autorizara la derivación del 30% de las exportaciones hacia ese mercado”.

Inflación de octubre

Cuando faltan pocos días para conocerse los datos de la inflación de octubre, el economista también se expresó al respecto en su blog. Sobre esto, calculó que los números del IPC (se conocerán el lunes 13) no podrán alejarse mucho a los de septiembre, cuando arrojó un 12,7%: “Es difícil que la tasa que publique el INDEC difiera mucho del 10%, dado que los precios online no registran aumentos que se producen en los negocios de cercanía y en muchos servicios no comercializados online”.

Según el exministro de Economía, a partir de noviembre es probable llegar a valores inflacionarios del 12% GETTY

Pese a estos datos, en los últimos 30 días se observó un descenso de la inflación del 15% al 6%, según explica, y explicó que la diferencia radica en que se agotó el traslado a los precios del ajuste posterior a las PASO.

Así, el exministro aseguró que se volverá a tasas de inflación mensual del 12%, sobre todo debido a las exportaciones y al tipo de cambio: “El detenimiento de la caída de la tasa de inflación de los últimos 30 días, así como el consecuente aumento de la tasa de inflación promedio mensual, se explica por el aumento del tipo de cambio de exportación que significó la autorización para liquidar el 30% de las exportaciones en el mercado CCL”, concluye.

LA NACION