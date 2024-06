Domingo Cavallo: “Habrá una reducción de la inflación cuando se anuncie un plan de estabilización”

Escuchar

CÓRDOBA.- Domingo Cavallo insistió en la necesidad de un “sinceramiento” del desdoblamiento cambiario que ya existe, con uno comercial y el otro para el resto de las operaciones. “El crawling peg del 2% ya cumplió la función que debía cumplir, ahora debería ser pasivo, reflejar el curso de la inflación”, definió y dijo que eso sirve para avanzar en la reunificación cambiaria. Proyectó una tasa de inflación de entre 6% y 7% para los próximos meses. “Habrá una reducción cuando se anuncie un plan de estabilización”, estimó.

Respecto de la inflación, fue sobre la experiencia de los ‘90 con la instrumentación de la Convertibilidad: “Recién cuando pusimos en marcha un plan de estabilización se reactivó la economía de manera vigorosa. El Gobierno actual debe conseguir eso en 2025″.

“Competencia de monedas significa que el dólar, como el peso, podrá cumplir con todas las funciones de una moneda”, detalló e ironizó que el ministro Luis Caputo “o no la había escuchado o no la había entendido” a su propuesta cuando afirmó que el Gobierno va hacia “una competencia, no a un desdoblamiento”.

El exministro participó del Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Córdoba. Participó por videoconferencia desde Washington donde estará, al menos, hasta el próximo mes. Cavallo planteó que, por la vía comercial, ya el Banco Central está pudiendo “comprar muy poco”.

Cavallo ratificó que debe haber un “mercado libre” para que ingresen capitales y, además, “eliminar todas las restricciones” que existen para el comercio exterior.

Subrayó que deben quitarse las retenciones no solo a la industria, sino al campo y, además, devolverle a los exportadores los impuestos internos que ya pagaron. También criticó fuerte el impuesto PAIS, que “lo introdujo el gobierno anterior y lo agravó el actual”, porque encarece las importaciones. “Es fundamental remover todas estas cargas, hay que quitar el sesgo anti exportador de la economía”, sintetizó.

El exministro sostuvo que para que la microeconomía empiece a funcionar tiene que desaparecer la brecha, liberalizando el mercado cambiario sin riesgo de una nueva devaluación. Planteó que hasta que no se vea un aumento del depósito de dólares, no hay “señales de ingreso de capitales”. Sostuvo que hoy hay US$20.000 millones en depósitos y en la gestión de Mauricio Macri eran US$35.000 millones.

“La única forma de remonetizar la economía es que empiecen a entrar dólares a través de un mercado libre -explicó-. El Banco Central va a tener que comprar dólares y emitir pesos que no serán inflacionarios, porque responderán a la demanda de la economía”.