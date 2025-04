Dos economistas argentinos, citados por el gobierno de Trump para justificar sus aranceles

Luego de anunciar su nuevo esquema de “aranceles recíprocos” para las importaciones en Estados Unidos, entre analistas y economistas se expandió el desconcierto por la fórmula que el gobierno de Donald Trump usó para llegar al número final que aplicará a cada país. Finalmente, la administración estadounidense compartió sus fundamentos con una particularidad: en la “evidencia” compartida, menciona el trabajo de dos economistas argentinos.

Se trata de trabajos académicos que tienen entre sus autores a Alberto Cavallo y Christian Broda, a su vez, hijos del exministro Domingo Cavallo y del economista Miguel Ángel Broda. Toda una paradoja: dos apellidos inconfundiblemente asociados a la ortodoxia y el liberalismo en Argentina, hoy mencionados por un Gobierno para justificar su política proteccionista.

Donald Trump anunció "aranceles recíprocos" a las importaciones en Estados Unidos Mark Schiefelbein - AP

“Los aranceles recíprocos se calculan como la alícuota necesaria para equilibrar los déficits comerciales bilaterales entre EE.UU. y cada uno de nuestros socios comerciales”, resume el informe que publicó la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos para intentar explicar los fundamentos de sus cálculos.

Y en el recorrido a la fórmula final, que en teoría tiene en cuenta el déficit comercial y las importaciones hacia Estados Unidos de cada país, menciona como una referencia a un trabajo académico que analiza el efecto de los aranceles sobre la inflación y tiene al economista Alberto Cavallo como uno de sus cuatro autores.

El documento, publicado en 2021, se titula “Tariff Pass-Through at the Border and at the Store: Evidence from US Trade Policy” (”El pass-through de los aranceles en las fronteras y en la tienda: evidencia de la política comercial de Estados Unidos”), y analiza cómo la aplicación de aranceles a las importaciones se traslada a la inflación.

Una de las conclusiones es que el efecto de los aranceles es mayor sobre los precios que el movimiento del tipo de cambio, y que el actor más perjudicado por el crecimiento de los aranceles años atrás entre Estados Unidos y China fueron las empresas norteamericanas.

Ese paper tiene otro nombre familiar para la Argentina: entre los cuatro investigadores que realizaron el trabajo se encuentra Gita Gopinath, la economista de origen indio que hoy es la subdirectora gerenta del FMI.

Tras esta mención, sin embargo, el propio Cavallo desmintió las conclusiones a las que arribó el gobierno estadounidense, mediante un mensaje en su cuenta en X (ex-Twitter). “ No es del todo claro cómo usaron nuestros hallazgos ”, escribió el economista, que estudió en la Universidad de San Andrés y en Harvard. Afirmó: “Según nuestra investigación, la elasticidad de los precios de importación con respecto a los aranceles se aproxima a 1. Si se utilizara esa cifra en lugar de 0,25, los aranceles recíprocos implícitos serían unas cuatro veces menores”.

El otro investigador argentino mencionado es Christian Broda, quien fue economista jefe internacional de Barclays Capital (la firma que absorbió a Lehman Brothers tras la crisis de 2008) y hoy dirige el fondo de inversión Duquesne Capital Management. El gobierno estadounidense menciona entre las referencias o bibliografía de sus conclusiones para los aranceles recíprocos el paper “Globalization and the gains from variety”, que escribió en 2006 con el economista estadounidense David Weinstein.

En esa investigación, publicada en el Quarterly Journal of Economics, los economistas analizaron los efectos positivos de la globalización y el comercio exterior sobre la economía estadounidense, y su impacto sobre los precios.

Esteban Lafuente Por