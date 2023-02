Duro comunicado de las empresas prestadoras de Internet porque no pueden importar insumos para desplegar fibra

escuchar

La “Mesa Tic” -conformada por Telecom, Telefónica, DirecTV, la Cámara de Internet y otras asociaciones de cooperativas del mundo de las telecomunicaciones- emitió un comunicado para reclamar que el Gobierno atienda la problemática del sector, que tiene “dificultades” para importar insumos necesarios para desplegar fibra, un proceso clave para la provisión de Internet.

Según dice el texto, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA y Sirase), que comenzó a aplicarse en octubre pasado, genera una “barrera insalvable para que los operadores de telecomunicaciones y sus proveedores logren importar el equipamiento esencial e imprescindible para mantener en funcionamiento la infraestructura de comunicaciones y conectividad de la Argentina, perjudicando, en definitiva, a la población”.

“Si bien la Secretaría de Comercio, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Secretaría de Economía del Conocimiento colaboran en la resolución de trámites críticos, esto resulta insuficiente para aliviar el problema existente”, afirmaron.

En cuanto a los problemas que enfrenta la industria, señalaron que todos los participantes del sector TIC tienen “operaciones de importación de equipos críticos trabadas, material retenido en Aduana, imposibilidad de pagos de conectividad internacional y variadas complicaciones derivadas de las limitaciones arbitrarias de acceso a divisas”. Además, los condicionamientos imposibilitan la utilización de los financiamientos vigentes para la compra de equipamiento y son un escollo para una nueva financiación en el futuro.

“Con el paso de los días, la situación se vuelve más compleja: en determinadas pymes y cooperativas, dado que no existe producción nacional del tipo de equipamiento que utilizan las redes de telecomunicaciones, ya se han quedado sin stock”, agregaron.

En diálogo con LA NACION, Marcelo Tulissi, presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pyme -una de las entidades firmantes del comunicado-, explicó que en la situación actual ya hay operadores que han parado todo tipo de despliegues porque no tienen materiales básicos.

“Las pymes no tenemos stock de materiales. Es difícil hacer stock porque son cifras grandes, vamos comprando pensando en el mes a mes. De sostenerse esta situación, no se desplegará más hasta que se regularice el flujo de dólares. Los importadores no traen los insumos; si querés importar, no te dan dólares y la poca mercadería que hay se cobra a precios siderales. Nosotros cobramos en pesos y no podemos aumentar porque la gente no puede pagar más”, describió.

Asimismo, sumó que la tecnología también es software y licencias que se pagan en el exterior y megas que se abonan a mayoristas internacionales. “En toda la cadena hay dificultades. El Gobierno tiene que tomar una medida urgente como la viene tomando con otras industrias. El sector tiene que tener prioridad y no solo ser objeto de críticas por el decreto 690/2020. Se reciben más críticas que atención a los problemas”, cerró.

