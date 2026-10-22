Economía argentina: cuánto debería crecer la actividad para no caer en recesión

La economía argentina quedó al borde de una recesión técnica. Después de la caída de 2,8% en julio, la actividad apenas rebotó 0,1% en agosto, un resultado insuficiente para recuperar el terreno perdido. Con ese desempeño, los analistas coinciden en que el tercer trimestre cerraría con una nueva contracción y que evitar ese escenario requeriría un salto mensual de 8,5% en septiembre.

El dato surge del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que publicó este miércoles el Indec. Aunque la medición desestacionalizada mostró una leve mejora frente a julio, la comparación interanual arrojó una caída de 1,7%. Además, el crecimiento acumulado entre enero y agosto se redujo a 1,2%, en un contexto en el que la actividad perdió impulso desde marzo y todavía no exhibe señales claras de recuperación.

Para evitar la recesión técnica, definida como dos trimestres consecutivos de caída del producto bruto interno (PBI) en términos desestacionalizados, septiembre debería registrar una expansión extraordinaria. Las estimaciones de las consultoras PPI y LCG coinciden en que el EMAE tendría que aumentar 8,5% mensual para que el tercer trimestre cierre sin variaciones.

“Septiembre tendrá que registrar un crecimiento del 8,5% mensual (directamente imposible) para que el tercer trimestre cierre con crecimiento cero y la economía eluda la recesión técnica, dada la baja de 0,6% registrada en el segundo trimestre”, remarcó la consultora económica LCG.

Tras el derrumbe de julio, la actividad apenas avanzó 0,1% en la medición desestacionalizada Union Industrial Quilmes - Archivo

Según PPI, si la actividad se mantuviera en septiembre en el mismo nivel de agosto, el tercer trimestre terminaría con una caída de 2,8% frente al segundo. Sería la mayor contracción trimestral desde el segundo trimestre de 2018 (-4,4%), cuando comenzó la crisis asociada al sudden stop, con la excepción del período de la pandemia.

El diagnóstico también se refleja en las estimaciones de otras consultoras. Max Capital señaló que el resultado de agosto quedó por debajo de sus proyecciones y del consenso del mercado. Si bien advirtió que el EMAE presenta una elevada volatilidad y está sujeto a revisiones, consideró que los datos de julio y agosto apuntan a una contracción del PBI en el tercer trimestre.

“Con estos números, la recesión técnica es prácticamente inevitable. En el trimestre móvil junio-agosto la economía cayó 2,4% trimestralmente, la contracción más fuerte desde el shock de principios de 2024. Y, de no mediar revisiones a datos anteriores y un muy fuerte rebote en septiembre, los datos del próximo EMAE cerrarán un 3T26 con la economía en recesión técnica”, agregaron desde Facimex Valores.

El problema excede el resultado de un solo trimestre. La pérdida de dinamismo también compromete las perspectivas de crecimiento para el conjunto del año. PPI calculó que, si el EMAE permaneciera hasta diciembre en el nivel de agosto, 2026 terminaría con una caída promedio de 0,24%. Ese escenario dejaría, además, un arrastre estadístico negativo de 1,55% para 2027: aun si la actividad no volviera a caer durante el año próximo, el promedio anual partiría de una base más baja.

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La revisión de las expectativas refleja el cambio de escenario. En diciembre de 2025, el mercado esperaba que la economía creciera 3,5% en 2026. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, correspondiente a septiembre, la proyección se había reducido a 1,5%.

“No descartamos que la recesión resulte breve, ya que un EMAE sin cambios en el último trimestre cortaría con la caída trimestral, pero el punto central es que la actividad perdió dinamismo desde marzo y todavía no muestra señales claras de recuperación”, cerró PPI.