Economía del conocimiento: lanzan un paquete de medidas para atrapar parte de los dólares de un sector clave

A un mes y medio de que se anunciara una flexibilización del cepo para la economía del conocimiento que tuvo poca aplicación, el Gobierno trabaja ahora en nuevas medidas para mejorar las exportaciones del sector y que ingresen más divisas por los servicios que se venden al exterior. Según estimaciones de Argencon, las ventas informales del sector de la economía del conocimiento ya ascenderían a US$1800 millones al año, casi una tercera parte de lo que se exporta efectivamente por la vía registrada.

La razón de este comportamiento tiene que ver con el cepo y la brecha cambiaria que impulsa a muchos trabajadores a desempeñarse de forma freelance para el exterior para cobrar por sus servicios en dólares que ingresan al país vía criptomonedas u otros mecanismos y cambian al tipo de cambio blue.

En diálogo con LA NACION, el flamante secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, dijo que, en principio, en 15 días saldría un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que contemplaría un tipo de cambio diferencial para el sector similar al que existe para los petroleros (pueden disponer libremente de los dólares generados por el 30% de producción incremental de gas y 20% de petróleo con respecto al volumen producido en 2021 si acreditan una inversión mínima efectivizada de US$50 millones).

“Estamos yendo y viniendo con el borrador del decreto que lo que busca es simplificar el actual sistema que tiene poca aplicación”, admitió el funcionario a propósito de la disposición de Banco Central para la economía del conocimiento. De acuerdo con la comunicación A 7518, las compañías pueden obtener una “certificación de aumento de ingresos por cobros de exportaciones de servicios en 2022″ para ser exclusivamente destinada al pago de remuneraciones de sus trabajadores por hasta el mínimo entre el 50% del incremental de las exportaciones siendo el tope el pago del 20% de la masa salarial.

Sin embargo, empresas del sector no están utilizando este mecanismo porque a sus ojos resulta “una maraña de relaciones difíciles de implementar”, además de que, como la norma no hace mención a los años subsiguientes a 2022, “no puede instrumentarse ninguna política de pago de remuneraciones estable sobre esa base”.

En cuanto a los freelancers, Sujarchuk dijo que tienen la idea de confeccionar un monotributo tecnológico que permita facturar hasta una cierta cantidad de dólares al tipo de cambio MEP, pero agregó que buscan consensuar esto con las compañías locales para no afectar su reclutamiento de talentos.

La comunicación A 7518 del BCRA permite a los freelancers ingresar directamente sus honorarios en dólares en entidades financieras del país hasta un límite de US$12.000 anuales, sin necesidad de liquidarlos en el mercado de cambios.

“Se vienen nuevas herramientas o un perfeccionamiento de las que existían: el DNU con el tipo de cambio diferencial y un monotributo para los que prestan servicios al exterior, pero pensando para no fagocitar la oferta de trabajadores locales”, continuó.

Consultado por los dólares que se podrían ingresar a través del mecanismo del monotributo, dijo que no aspiran a captar enseguida los US$1800 millones, pero sí arrancar una tendencia positiva y que terminen ingresando en el largo plazo. “La Argentina le tiene que dar a los argentinos las herramientas para que puedan prestar servicios en el exterior e ingresar las divisas de forma legal. Una cuenta no declarada puede constituir el delito de lavado de activos. Como funcionarios no podemos admitir esta posibilidad, pero sí generar prácticas para que estas personas tengan condiciones más razonables para traer el dinero al país”, agregó.

Por otro lado, dijo que no sería bueno exportar servicios individuales para luego importar programas y aseguró que están trabajando en el nuevo plan para formar a 70.000 programadores. “Vamos a trabajar mayoritariamente con universidades y algunos centros privados y va a haber distintas modalidades de cursada: presencial o virtual, sincrónica o asincrónica y distintos niveles y algunas especialidades”, detalló.

Por último, dijo que esta semana se va a poner finalmente en marcha el bono de crédito fiscal hasta el 70% de las contribuciones patronales para las empresas de la economía del conocimiento y que analizan la creación de una empresa nacional de software argentino o de alguna dependencia dentro de Arsat para dar lugar a toda la masa laboral que van a formar que podría prestar servicios para el Estado.