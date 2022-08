El Banco Central logró frenar la sangría de reservas y compró US$15 millones

El Banco Central (BCRA) pudo cortar hoy una racha de intervenciones negativas o neutras sobre el mercado de cambios que se había extendido por 12 ruedas, haciéndole perder en ese lapso más de US$1220 millones: recompró unos US$15 millones, cifra que representa menos del 2% de lo que llevaba vendido en el mes, pero le sirve para frenar la sangría.

Lo hizo aprovechando el efecto que el renovado impulso que muestra el precio internacional de la soja tuvo en la oferta privada local de divisas. Con ese estímulo, dado que el grano llegó a operarse a US$635 por tonelada en algún momento en Chicago (EE.UU.), aunque luego bajaría a US$620), creció 51% el volumen operado en el segmento de contado de la plaza oficial: llegó a los US$315,5 millones contra los US$208,7 millones pactados ayer, aunque se mantuvo 22% por debajo del registrado el miércoles anterior.

El saldo levemente positivo se produjo en una rueda en que se redujo a más de la mitad -respecto de ayer- la demanda de divisas para atender los pagos vinculados a las costosas importaciones de energía y en la que, a casi dos semanas de lanzado, se concretaron las primeras operaciones de venta de granos acopiados de soja con el esquema 70/30.

Por el Credicoop se cursaron las primeras operaciones de dólar soja

“Fueron una decena de operaciones de poco monto, concentradas en una sola entidad cooperativa, pero sirvieron para comprobar el funcionamiento del sistema para el banco y para los chacareros para certificar que el esquema funciona”, se preocuparon por resaltar desde el BCRA, en obvia alusión a operaciones cursadas por el Banco Credicoop.

Fue en una jornada en la que la entidad monetaria habilitó un ajuste de apenas 20 centavos en el dólar mayorista, que cerró a $ 133,85/134,05 por unidad para compra y venta, respectivamente.

De esta manera, el ritmo de ajuste cambiario en lo que va del mes se proyecta en torno al 5%, con lo que se mantiene rezagado respecto de la inercia inflacionaria que carcome a la economía, aunque no esmerila más la muy afectada competitividad del peso, estacionada en los últimos días tormo a los 92 puntos según el ITCRM del BCRA.

Ocurre que pasó a mostrar un respiro en las últimas ruedas, al comenzar a desinflarse mundialmente el valor del dólar estadounidense, que en la jornada caía 1,14% tras conocerse que Estados Unidos registró una inflación del 0% en julio, lo que lleva al mercado a creer que la Reserva Federal no necesitaría ya ser tan agresiva con la suba de tasas. En especial, por el impacto que eso tienen en el real, moneda del principal socio comercial argentino.

Pérdida acumulada de reservas

La recompra oficial llega en momentos en que las reservas propias del BCRA vuelven a estar en zona de mínimo histórico y luego de que el titular de esa entidad, Miguel Pesce, debiera desmentir ayer que que esté recurriendo a dinero depositado como encajes para intervenir en el mercado.

“¿No se han utilizado los encajes de los depósitos en dólares?”, le consultaron al ser entrevistado en El Destape Radio. “No, no, y mire, cada vez que se ha puesto a prueba esto, no solo en nuestra gestión, en la gestión anterior también, todas esos hilos de rumores que se montan y demás caen en el vació al final, porque cuando la gente ha querido retirarlos [los dólares], los ha retirado sin ningún problema. Las cuentas que suelen sacar mis colegas son cuentas equivocadas que no tienen en cuenta algunos aspectos del mercado cambiario y de la posición de cambio de los bancos; sacan cuentas que son erradas”, respondió Pesce.

La consulta no terminó con las dudas al respecto, ya que son varios los analistas que creen que la entidad ya habría comenzado a recurrir a ese recurso extraordinario, aunque sin llegar a tocar el respaldo de los depósitos en dólares privados.

“Creo que usaron los encajes de la parte de los depósitos en dólares públicos e hicieron algún tipo de repo con la sociedad de garantía de depósitos (Sedesa), lo que hace urgente que pasen a mostrar saldos positivos en las próximas ruedas”, explicó el economista Fausto Spotorno, de la firma Ferreres y Asociados, en relación a una tenencia neta que apenas supera los US$1100 millones, pero que, medida en términos líquidos, sería negativa en algo más de US$6000 millones.

Dato de CPI US trajo algo de alivio en el plano internacional. @BancoCentral_AR luego hilvanar 10 ruedas consecutivas de ventas de RRII en el MULC, logró sumar 15. Mientras tanto, futuros de TC @matba_rofex suben por 3er ruda consecutiva e implícitas llegan al 166.8% TEA 👇 pic.twitter.com/dg91sJs9bl — Andrés Reschini (@adreschini) August 10, 2022

La frágil situación de las reservas volvió a alentar en las últimas ruedas la demanda de dólar futuro, como quedó a la vista en el aumento de volumen y de precios que evidenció en la jornada el Matba/Rofex (operó el equivalente a unos US$529 millones, más del doble que ayer). De este modo, las cotizaciones de los futuros cerraron en alza “por tercera rueda consecutiva, con tasas implícitas que llegan al 166.8% efectivo anual para la posición de fin de octubre”, hizo notar el analista Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras.