El Banco Central no compró reservas y el Tesoro habría vendido dólares

El Banco Central (BCRA) se abstuvo hoy de comprar reservas ante un dólar que, en respuesta al vuelco registrado ayer en la elección en Brasil, se mantuvo muy demandado y en alza durante toda la jornada en la plaza local.

El reporte oficial

Fue al cabo de una rueda en la que el dólar mayorista abrió bajo fuerte presión y cerró a $1532 para la compra y $1541 para la venta, con un aumento de $11,50 (0,75%) respecto de su nivel de cierre del viernes.

“A lo largo de la rueda, el tipo de cambio mostró escasas variaciones, operando entre un mínimo de $1539 y un máximo de $1542, con una importante concentración de operaciones entre $1540 y $1541. Pero durante la última hora se observó una aceleración del volumen negociado, con operaciones de mayor tamaño concentradas en $1541, nivel de cierre”, explicó el analista Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios.

El avance del billete, que lo llevó a marcar nuevos máximos nominales, fue el mayor registrado “desde el 24 de agosto pasado”, hizo notar el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios. La suba no resultó mayor porque se habrían registrado nuevas ventas del Tesoro Nacional, que cuenta con tenencias ahorradas para afrontar futuros pagos de deuda, para contenerla. Esto, habida cuenta de que el BCRA solo podría haber vendido reservas con ese fin si el dólar mayorista superaba en algún momento el techo de la banda cambiaria vigente, establecido para hoy en $1946,73.

Planchado, ¿por las ventas oficiales?

“Se percibió intervención oficial en spot y activos vinculados al dólar en medio de un mercado de bonos y acciones muy afectado por el risk-off en Brasil”, observaron, por caso, desde Target de Mercado.

Las señales de esas ventas surgen de la notoria estabilidad que mostró la cotización durante toda la jornada, luego de la trepada inicial. Se trató de un comportamiento que, según los operadores, es una característica que delata la actuación oficial sobre el mercado.

De hecho, según calculan en el mercado, el Gobierno habría sacrificado hoy unos US$100 millones de su tenencia en la jornada para lograr mantener al billete estabilizado.

Con la abstención de hoy, el BCRA cortó una racha de veinte intervenciones en el mercado cambiario de contado con saldo positivo, ya que también había cerrado con saldo neutro el 25 de septiembre último.

Fuerte suba del OI en futuros de dólar ROFEX, +181.000 contratos. De ese aumento, +122.000 contratos se concentraron en el más corto (octubre), que vence este viernes y que luego no sale en la foto de la posición vendida informada por el BCRA porque la misma se saca el día de su… pic.twitter.com/gb0FoDKx9H — Gabriel Caamaño (@GabCaamano) October 26, 2026

La aclaración sobre el mercado de contado es pertinente porque, fuera de ese segmento, la entidad que conduce Santiago Bausili se mostró muy activa ofreciendo derivados y bonos ajustables por el tipo de cambio oficial, con el objetivo de aplacar, por esa vía, parte de la demanda de dólares físicos.

La intervención se produjo en una rueda en la que el volumen operado en el mercado de contado escaló hasta los US$735,23 millones, un 31% más que el viernes, mientras que en futuros alcanzó un equivalente a US$2140 millones, con una suba del 158% respecto de la rueda previa.

Lo concreto es que se trata de la quinta rueda del año en la que el BCRA no opera para sumar reservas, si se toma en cuenta la primera jornada hábil del año, cuando todavía no había comenzado a ejecutar su programa de acumulación. Desde entonces, la entidad compró US$1252 millones en lo que va del mes y US$15.820 millones en el año.