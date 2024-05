El Banco Central sigue de compras, pero las reservas totales volvieron a caer

Escuchar

El Banco Central (BCRA) sigue comprando dólares para sus reservas, aunque ese sostenido ingreso no logró evitar otra fuerte baja en su tenencia total.

La entidad que conduce Santiago Bausili adquirió otros US$65 millones por sus intervenciones sobre el mercado, en una rueda que se caracterizó por un muy bajo volumen de operaciones al contado: apenas US$195 millones, “el monto más bajo desde el 15 de enero pasado”, según hizo notar el operador y analista Gustavo Quintana, de PR Cambios. Esto evidencia que las liquidaciones de la cosecha gruesa aún no llegan.

El dato, que indica que llevó a sus arcas poco más de un tercio de lo transado en el día, confirma que hay un marcado retraso en la comercialización de la nueva campaña, como hizo notar el viernes LA NACION, aunque se lo adjudica a las complicaciones generadas por las lluvias recurrentes, que, durante abril y hasta la fecha, impidieron el normal desarrollo de la cosecha.

Los últimos datos indican que sólo se ha cosechado un 34% del área sembrada estimada, un retraso de 12 puntos porcentuales (p.p.). respecto de la campaña previa y de 21 puntos respecto del promedio de los últimos cinco años. De hecho, en términos porcentuales, es el segundo mayor retraso del siglo, sólo por detrás de la campaña 2015/16, que mostraba un avance en la trilla de tan sólo 24% para la misma altura del año.

Eso, a su vez, generó una demora en la comercialización. “Del total de soja que se espera cosechar, solo ha vendido con precio el 8%, mientras que el 92% restante no tiene precio. Exporta poco el campo, pero por problemas de logística, no por lo que dicen en el mercado. Porque la cosecha no puede salir por problemas de lluvias, caminos arruinados y demás problemas”, explica el analista Salvador Di Stefano.

Esos problemas se vieron agravados hoy por protestas de transportistas, lo que colaboró para que la oferta de divisas registre una nueva merma, aun cuando los precios de los granos volvieron a operarse en alza en los mercados internacionales.

Con la compra del día, realizada en una jornada en que dejó subir $1,50 al dólar oficial (cerró a $880,00 para la venta), manteniendo firme el crawling peg al 2% mensual, sumó a sus reservas por esta vía en lo que va de mayo lleva US$370 millones, y US$15.1227 millones desde el cambio de Gobierno.

Pero el ingreso no impidió que su tenencia bruta o total caiga en US$687 millones en la jornada, afectada por el pago de US$799 millones realizado al Fondo Monetario Internacional, en concepto de intereses por la deuda contraída a mediados de 2018.

Hay que recordar que en el presente año los flujos incluidos en dicho acuerdo son negativos para la Argentina: tiene pendiente por recibir unos US$1863 millones, pero debe realizar pagos por US$2570 millones en concepto de capital y por otros US$2076 millones por intereses, de lo que tendrá -de no ser replanteado- un saldo negativo por US$2783 millones, según cálculos de la consultora LCG, realizados con el valor actual de los Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda del FMI).

Las reservas brutas cerraron el día en US$27.687 millones, lo que muestra que registra un retroceso de US$2454 millones desde el pico de US$30.141 millones del 26 de abril, antes de los pagos a ese organismo. Pese a eso, este stock aumenta en US$6479 millones (+30,5%) desde los US$21.208 millones que mostraba al final de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa.