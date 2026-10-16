El Banco Central volvió a comprar a pesar de que el dólar estuvo más demandado

El Banco Central (BCRA) compró hoy otros US$68 millones para sus reservas, que se consolidaron por encima de los US$50.000 millones. Más precisamente, quedaron en US$50.236 millones, su nivel más alto en un mes. La semana “corta” —por el feriado del lunes— cerró con compras netas por US$642 millones, el mayor saldo por sus intervenciones en tres meses.

La data oficial del día

El monto de la compra sorprendió al mercado, dado que durante la jornada el dólar se mostró más demandado que en ruedas precedentes. Esto se reflejó en su cierre en el segmento mayorista, a $1518 para la venta, con una suba de $5 respecto del cierre del jueves. El avance borró toda la baja semanal y se convirtió en el mayor incremento diario en lo que va de octubre.

“Cerró a $1518 (+0,33% en el día y +0,07% en la semana), en su nivel máximo del día, con un volumen operado que aumentó a US$635 millones. De este modo, se quedó con el 10,6%”, señaló el economista Javier Giordano, de CFA. De esta manera, ya se alzó con “US$982 millones en el mes y US$15.550 millones en lo que va del año”, consignó.

BCRA finaliza la rueda de hoy con compras por USD 68 millones, equivalente al 10,7% del volumen operado en el MLC y por debajo del promedio del mes de USD 89 millones. Saldo del mes ya es de USD 982 millones y el del año USD 15.550 millones pic.twitter.com/o4HCBwmzPo — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) October 16, 2026

Aunque la compra del día estuvo por debajo del promedio mensual, de US$89 millones, se concretó en una jornada en la que el billete estuvo demandado. Esto contrasta con una afirmación que había hecho días atrás en las redes el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sugirió que comprar dólares en un contexto de esas características solo presiona al alza su cotización.

No creo que sea de deshonesto. El 90 por ciento de los economistas no entienden eso. Creen que el mercado es un Excel y que vos podes comprar lo que quieras cada día, y que si no lo comprás, es porque no querés. El mismo argumento zonzo usaron el año pasado para decir que… https://t.co/90zoAPDwML — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 13, 2026

“Jamás van a entender que comprás cuando el mercado es vendedor. Y que si te ponés a comprar cuando el mercado es comprador, solo lo subís de precio y terminás comprando cada vez menos, en lugar de más. Particularmente en mercados poco profundos, como es el del dólar en la Argentina, y más aún siendo el BCRA un participante muy relevante”, afirmó hace apenas tres días. Lo hizo para respaldar el comentario de un usuario de X que respondía a una observación del economista Amílcar Collante, de consultora Profit.

“Si esa es la lógica, habrá que decir que lo que buscaron hoy es que suba, lo que no estaría mal, aunque deja en offside aquellos dichos”, comentó un agente del mercado.

Para los operadores, el saldo del día estuvo marcado por la intervención oficial durante la primera parte de la rueda, cuando el billete se negociaba a $1513, el mismo nivel del cierre anterior, y no se lo notaba tan demandado.

“Luego, con el correr de las horas, la demanda comenzó a imponerse y, ante un retiro parcial de las posturas vendedoras, la cotización avanzó hasta establecerse en torno a $1517. Por momentos alcanzó máximos de $1518, nivel en el que encontró cierta resistencia, aunque logró consolidar la recuperación para cerrar allí”, explicó el analista Nicolás Merino, de ABC Cambios.

Para otros operadores, el resultado de la jornada confirma que el BCRA recuperó el “apetito” comprador, que parecía haber perdido parcialmente a comienzos de agosto. Detrás de esa estrategia estaría la necesidad de reunir dólares para abastecer las próximas compras que el Tesoro le haría al Central en los meses venideros, con el objetivo de afrontar el pago de los bonos Globales previsto para el 9 de enero.

Un calendario muy exigente

Cabe recordar que la emisión del Bonar 2029 (AO29), con la que el Gobierno esperaba captar otros US$800 millones en el mercado local durante este año, quedó suspendida y sin fecha de reanudación. Al mismo tiempo, el programa financiero de 2027, presentado de manera preventiva para intentar generar certidumbre, prevé captar otros US$5000 millones mediante emisiones locales durante ese año electoral.

Es un dato que, entre otros, explica la sostenida tendencia alcista de la tasa de riesgo argentina y el castigo diferencial que recibe, frente a otros mercados emergentes, pese a seguir mostrando un orden fiscal importante y una recomposición sostenida de las reservas internacionales.