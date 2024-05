El Banco Central colocó más Bopreal y su pasivo en dólares quedó encima de los US$10.000 millones

Escuchar

El Banco Central (BCRA) completó hoy la colocación de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), el título que diseñó para atender la deuda comprometida como parte de pago importaciones que dejó la administración Fernández y para retirar pesos del mercado ofreciendo a las empresas involucradas en ello la promesa de acceso a los dólares en dos o tres años, cuando sus reservas ya estén recuperadas por los excedentes que se esperan de la balanza comercial.

Lo hizo al adjudicar, tras un noveno llamado a licitación, el remanente de US$60 millones que le quedaba aún de la Serie III y tras recibir posturas de compra por US$30,8 millones de empresas con deudas por importaciones y por otros US$60,1 millones de otras que buscaban atender con este instrumento el giro de utilidades que adeudan.

Los importadores se quedaron con el 83% de la emisión total de Bopreales Archivo

“Como la demanda superó el cupo máximo residual de emisión, el mecanismo de adjudicación fue a prorrata de los montos demandados”, explicó la entidad que comanda Santiago Bausili en el comunicado.

Allí recordó además que, con esta subasta, el BCRA finalizó colocando el monto máximo de las tres series por un total de US$10.000 millones algo con lo que logró reprogramar con un mecanismo de mercado significativamente las deudas pendientes con el exterior con “un instrumento novedoso que permite, a su vez, absorber una cantidad importante de pesos en circulación, contribuyendo a la reducción de la generación endógena de dinero”.

De este modo, según los números preliminares, el 83% del bono se lo quedaron las empresas con deudas con proveedores del exterior y el 17% compañías (básicamente bancos por lo que trascendió) cuyas casas matrices aceptaron recibir el pago de ganancias por esta vía.

El mensaje oficial no aclaró si con esto se acababan las emisiones de este tipo de papeles para atender pasivos heredados en moneda extranjera, lo que motivó una consulta de LA NACION al respecto: “Hoy se acabaron los cupos y no creo que la semana que viene coloquemos nada. En adelante veremos si vienen pedidos o como queda la cosa antes de decidir el próximo paso”, contestaron al respecto desde la entidad.

Por lo pronto las sucesivas colocaciones de este bono, realizadas en los últimos cinco meses, hicieron que los pasivos remunerados en dólares del BCRA (que ya habían crecido de 0 más de US$5000 millones durante la parte final de anterior gestión básicamente por la emisión de Letras Internas -Levid- cedidas como seguro cambiario a los importadores que hacían cola por obtener acceso al mercado de cambio oficial) escalen de los US$5050 millones a unos US$10.800 millones en los que va de la gestión Milei.

La diferencia es que esas Lediv se liquidaban en pesos y no en dólares y sólo una parte de la Serie I de los actuales Bopreales (el que las empresas compradoras usen para cumplir con el pago de impuestos en estos meses) podría ser “pesificado” en los hechos.

Un pasivo en dólares que sube, con compras de reservas en baja

La suba constante de esta deuda del BCRA contrasta con el descenso que al fin muestran sus pasivos remunerados en pesos, una “bola” que se venía ya desinflando por los fuertes recortes de tasa y se derrumbó 30% a comienzos de esta semana (tras la licitación de deuda que favoreció que migren unos $10 billones hacia Letras del Tesoro): cayó de $35 a $25 billones, tras tocar un “piso” levemente inferior a los $22 billones el martes.

Es algo que miran con atención los analistas, dado que refuerza la necesidad de que el BCRA asegure una sostenida mejora de su tenencia propia de reservas en los próximos meses. “Sin duda la dolarización de la deuda puede ser un problema a futuro, aunque hoy no lo represente y probablemente no había otra manera de enfrentar el tema. El compromiso asumido con Bopreales requiere que se asegure la generación e ingreso de divisas en adelante no sólo para pagar las deudas contraídas, sino también para motorizar una economía muy dependiente de las importaciones”, apuntó al respecto el economista Federico Glustein.

“La sensación es que estamos en un camino correcto, aunque parecen un llamado de atención los problemas que muestra en los últimos días el BCRA para seguir sumando reservas a buen ritmo”, acotó.

Volúmenes que no despegan y compras que se achican

La referencia alude a los magros volúmenes que, contra las predicciones, se siguen operando por la plaza cambiaria oficial en plena “temporada alta” de liquidación de divisas. “Hoy hubo una baja importante del volumen que cayó 28% en relación con ayer: se operaron apenas US$257 millones. Se confirma que la cosecha gruesa no se ve con la fuerza que el mercado esperaba”, observó al respecto Francisco Díaz Mayer, jefe de la mesa de operaciones de ABC Cambios.

El BCRA terminó la jornada con compras por US$ 59 millones en el mercado de cambios — Gustavo P Quintana (@guspaqui) May 23, 2024

Esa menor afluencia de la oferta condicionó al BCRA que, por segunda rueda consecutiva, sólo pudo comprar US$59 millones, un ingreso que no alcanzó para evitar una merma de $74 millones en las reservas totales que amenazan perforar el “piso” de US$29.000 millones superado a comienzos de semana (quedaron en US$29.008 millones hoy).

Desde la consultora 1816 adjudican tanto a la menor oferta como a las menores compras oficiales a la “semana de mayor debilidad desde principios de enero” que viene atravesando el peso, la moneda que más se había revalorizado globalmente en el primer cuatrimestre del año.

