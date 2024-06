Cambios en Economía: renuncia un funcionario clave del equipo de Caputo

Escuchar

El equipo económico sumará una nueva renuncia al Gobierno. El secretario de Política Económica en el Ministerio de Economía, Joaquín Cottani, renunciará a su cargo a fines de este mes para volver a Nueva York. Según informaron en el Palacio de Hacienda, el exsubsecretario de Financiamiento de Domingo Cavallo tomó la decisión por razones personales. Lo reemplazaría el economista José Luis Daza.

“Se va a fin de junio. Se vuelve a Nueva York porque la familia no viene para acá [para la Argentina] y él no puede seguir yendo y viniendo”, contaron en el Palacio de Hacienda a LA NACION.

Las mismas fuentes indicaron que la intención es que asuma en lugar de Cottani, el economista argentino, pero radicado en Chile, José Luis Daza, quien trabajó con Caputo en JPMorgan y en Deutsche Bank. Incluso hicieron juntos el programa de entrenamiento en JPMorgan. Sin embargo, la información no está todavía confirmada porque Daza “también vive afuera y está arreglando sus temas personales”.

Así describía Daza a Caputo en una entrevista con Luciana Vázquez en LA NACION en diciembre pasado: “Mi compañero fue el Toto Caputo. En el curso, éramos unos trescientos alumnos. Estos bloques eran, por ejemplo, ingeniería financiera, opciones, derivados, todas las materias de economía y finanzas. Al final de cada bloque, tenías un examen y se publicaban los resultados. Era muy competitivo: se publicaban las notas de cada uno de los trescientos alumnos. En todos los bloques, Caputo siempre se sacaba o la nota más alta o una de las tres notas más altas. O sea, Toto es una persona extraordinariamente inteligente y capaz de absorber información relevante para las situaciones que está enfrentando. Ése es un dato interesante. Para los que lo ven, es una persona muy tranquila, muy humilde, no es un tipo pomposo. No hace alarde. Tiende a ser callado, no le gusta hablar mucho, pero es mucho más profundo de lo que podrías inferir de la forma en que se presenta frente al mundo”.

Daza fue fundador de QFR Capital Management, que llegó a ser uno de los hedge fund de mercados emergentes más importantes, junto a los argentinos David Sekiguchi y Demian Reidel, actualmente en el consejo asesor de Javier Milei. Fue representante del Banco Central de Chile en Asia, con base en Tokio. Luego, jefe de mercados emergentes del JP Morgan, donde conoció a Caputo, y del Deutsche Bank.

Daza tiene estudios de doctorado en Economía por la Universidad de Georgetown y es economista por la Universidad de Chile. En Chile, en la última campaña presidencial, su nombre sonó como posible ministro de Economía en caso de que ganara José Antonio Kast.

Daza también elogió a Milei en declaraciones a este medio a fines del año pasado. “A lo largo de mi carrera profesional, en la que me ha tocado ver programas de ajuste en todo el mundo, en Asia, Corea e Indonesia, en la crisis asiática, en Rusia y en América Latina, no me ha tocado ver en democracia un presidente que hace su carrera política y una campaña diciendo que el problema central es el exceso de gasto público y que lo vamos a bajar. Esto es único”, advirtió entonces.

“El caso argentino es muy particular y es muy especial y es muy especial en la destrucción institucional. En términos de la destrucción de reputación, el caso argentino es bastante único en América Latina y solamente comparable al caso de Venezuela”, agregó el economista.

También hizo una diferenciación entre Milei y Mauricio Macri. “Me gustaría diferenciar dos cosas muy importantes que ha hecho el presidente Milei. Una tiene que ver con el déficit fiscal. Los economistas argentinos le han dado importancia al déficit, aunque no han podido corregirlo. Dos, tiene que ver con el nivel de gasto de la economía. La economía argentina pasó de gastar un poquito más del 22 o 23 por ciento del PBI, con el gasto fiscal que se llevó más del 40 por ciento: el Estado pasó a absorber una cantidad muy grande de recursos, también de recursos financieros, por eso necesita mucho impuesto y sacarle el dinero al sector privado. También necesita recursos humanos. El presidente Milei, correctamente desde mi perspectiva, dice que hay que eliminar el déficit pero, también, reducir la carga del Estado. Eso involucra bajar el gasto, pero también hacer privatizaciones. El diagnóstico que hace Milei es mucho más profundo y transparente con la población desde el día uno que lo que hizo el presidente Macri”.

La salida de Cottani

Cottani, en tanto, se formó en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, continuó sus estudios en la Universidad de Yale, donde obtuvo un máster, un doctorado y un posdoctorado. Su trayectoria académica y un pedido del propio Cavallo provocaron que Cottani se mude a los EE.UU., donde vivía desde 1997, cuando se fue representante del gobierno argentino como asistente técnico en finanzas. Caputo lo hizo volver pero sin si familia.

Cottani se formó en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, continuó sus estudios en la Universidad de Yale, donde obtuvo un máster, un doctorado y un posdoctorado. Su trayectoria académica y un pedido del propio Cavallo provocaron que Cottani se mude a los Estados Unidos, donde vive desde 1997, cuando se fue representante del gobierno argentino como asistente técnico en finanzas.

Trabajó en Lehman Brothers, Citi Bank, el Banco Mundial y fue jefe para América Latina de S&P Global Ratings. También fue miembro líder de LatAm Credit y fue director de LEGC Corporation, una firma global que asesora sobre economía financiera, comercio internacional y macroeconomía. En los últimos años, continuó vinculado a la consultoría financiera y a la enseñanza de Economía en la Universidad de Boston.

Con la colaboración de Belkis Martínez

Temas Comunidad de Negocios