El BCRA compró dólares todos los días de febrero y se alzó con US$1555 millones en el mes

El Banco Central (BCRA) encadenó hoy su 39ª rueda consecutiva sumando reservas por intervenciones de compra en la plaza cambiaria oficial y cerró un primer mes completo adquiriendo divisas a diario. No había logrado esto en enero, ya que se había abstenido de comprar el viernes 2 de enero, primer día hábil del 2026.

Hoy se alzó con otros US$31 millones, con lo que totalizó adquisiciones por US$1555 millones a lo largo de las 18 jornadas hábiles de febrero (a un promedio de US$86,4 millones por día). La cifra se eleva a US$2713 millones desde que inició esta serie el 5 de enero pasado.

Se trata de la cuarta mejor cosecha compradora para la entidad en un segundo mes del año, detrás de los US$2358 millones de febrero de 2024 (cuando los pagos de importaciones estaban mayormente bloqueados), los US$1948 millones de febrero de 2023 (antes de verse obligada a vender US$1360 millones —casi el 70%— un mes después, ante los rumores sobre el fin del crawling peg) y los US$1662 millones de febrero de 2014, tras la sorpresiva devaluación del peso que llevó el tipo de cambio de $6,80 a poco más de $8 en apenas dos jornadas a fines de enero de ese año.

La cifra incluso supera en 34,3% los US$1158 millones que había sumado por esta vía durante enero (a razón de US$55 millones por día), luego de haber anunciado a mediados de diciembre un programa para comprar entre US$10.000 y US$17.000 millones en el año con el objetivo de acumular reservas (tras haber descartado esa alternativa por un tiempo) y propiciar así una remonetización de la economía.

Sin embargo, dicha emisión de dinero aún no se ha iniciado. Así lo muestra la caída del 0,7% que acumula la base monetaria en lo que va del año hasta el lunes último, dado que el Tesoro Nacional se encargó en ese lapso de retirar esos pesos del mercado, principalmente mediante nuevas colocaciones de bonos en moneda local, para evitar un impacto inflacionario.

Caputo y Bausili

No obstante, esto comenzó a cambiar en los últimos días, al no renovar el total de la deuda que vencía hoy. Se proyecta que continúe en esa línea, ahora que el Gobierno comenzó a hacerse de dólares por sus propios medios con la emisión progresiva del Bonar 2027, lo que hace suponer que dejará de quemar pesos comprarle al BCRA parte de las reservas que venía adquiriendo.

“Monetariamente se reduce el sesgo contractivo que el Tesoro le venía dando a la oferta monetaria, lo que daría mayor margen para una baja de tasas de interés en pesos”, había señalado ya días atrás el economista Amílcar Collante, de Profit Consultores.

La nueva compra oficial se produjo en una jornada en la que el dólar mayorista, tras tocar un máximo intradiario de $1420 y operar buena parte del día en $1410, cerró a $1397. Así registró su primer reacomodamiento a la baja (cedió $11) luego de haber rebotado en las tres ruedas previas. “Por eso subió $21 en la semana que acaba de finalizar ”, acotó Gustavo Quintana, de PR Cambios, aunque en el mes retrocede $50 (3,46%).

Comprando divisas sostenidamente

En la jornada, el volumen total operado alcanzó los US$521 millones, por lo que el acumulado mensual llegó a US$7823 millones, según el cómputo de Francisco Díaz Mayer, jefe de operaciones de ABC Mercado de Cambios.

Esto implica que casi el 20% de ese total pasó a manos del BCRA a lo largo del mes, por efecto de las sucesivas compras oficiales.

El movimiento bajista del día fue, en parte, propiciado por la propia entidad que conduce Santiago Bausili, que se abstuvo de realizar compras durante buena parte de la rueda y solo se sumó a la demanda en el tramo final, cuando la oferta marcaba el ritmo del mercado y el tipo de cambio mayorista había vuelto a perforar los $1400, según coincidieron operadores.

Eso explica que el monto hoy comprado haya sido el menor del mes y el más bajo desde la última rueda de enero, cuando se quedara con US$23 millones.

Las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en 680 millones de dólares



Considerar que entre ayer y hoy debe haber salida de encajes por aprox 1.400Mhttps://t.co/cVqsfrg8zk https://t.co/lAQhs5VBzL pic.twitter.com/sMaK8SQNQ8 — Federico Machado (@fede_machado_b) February 27, 2026

En tanto las reservas brutas del BCRA volvieron a caer en otros US$596 millones hoy (cerraron el mes en US$45.560 millones) afectadas por el movimiento de encajes. Aún así crecieron en US$1058 millones en febrero y US$4395 millones en lo que va del año, básicamente gracias a la fortaleza del oro. Aún así la tenencia de reservas netas (propias del BCRA) se mantiene negativa, pese a la sostenida recuperación que esa tenencia exhibió en el primer bimestre del año.