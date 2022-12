El clima mundialista retrasó las ventas de Navidad

escuchar

Para el comercio, los últimos meses, con actividad a la baja, encendieron alarmas. Las Fiestas, una época de mejora en las ventas, se esperaba con anticipación para recuperar parte de lo perdido. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ya descarta volver al nivel del año pasado, pero la expectativa es al menos acercarse un poco. Sin embargo, el clima mundialista retrasó la Navidad.

“Las ventas vienen complicadas porque el ambiente de las Fiestas quedó bastante postergado por la Copa”, explicaron desde CAME. Ayer, pese a las cinco millones de personas congregadas en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires y a las ausencias laborales en locales, algunos centros comerciales vieron algo de movimiento, según su análisis.

Entre algunos comerciantes hay preocupación respecto de que el dinero que suele destinarse a Navidad se haya volcado a “gastos mundialistas”, desde indumentaria y merchandising albiceleste hasta los festejos por el triunfo. Otros creen que el bono de fin de año inyectará algunos pesos adicionales para revitalizar los puntos de venta.

La situación del comercio se complejizó este mes por las bajas ventas, el pago de un bono obligatorio de $24.000 a los trabajadores y el feriado de ayer, que volvió a postergar las ventas y a representar un peso financiero para la pyme, de acuerdo con la CAME. “El comercio tiene que pagar doble a los empelados porque no se puede dar el lujo de no trabajar, más el aguinaldo y el bono, lo golpea mucho financieramente. La posición de la entidad es que deberían haberse respetado los acuerdos paritarios por rubro”, añaden.

“No esperamos ningún récord para el consumo en la Argentina, de hecho, estamos viendo una importante desaceleración de la recuperación usando como base de comparación el año pasado y ya empezamos a ver signos negativos en los últimos meses en la comparación intermensual”, explicaron desde la Cámara de Comercio y Servicios (CAC). Agregaron que “quizás la consagración de Argentina en Qatar impulse ventas en determinados rubros más vinculados con el deporte, pero no hay indicios de que esto perdure en los meses venideros ni que el consumo continúe con el empuje que evidenciaba”.

Según datos de CAME, las ventas en comercios registraron en noviembre una baja interanual de 3,2% y de 1,5% respecto al mes anterior. Los sectores más perjudicados fueron los que registraron las mayores alzas en precios, por sobre el índice general de inflación, como textiles e indumentaria (cuyas ventas cayeron 16% en un año y 18% respecto a octubre) y calzado y marroquinería (8% abajo).

La nueva remera de Argentina con las tres estrellas se agotó en cuestión de horas.

“El miércoles, jueves, viernes y parte de sábado tiene que haber un fuerte movimiento, pero no creo que alcancemos el nivel del año pasado”, admitieron desde CAME.

Alfredo González, presidente de la entidad, dijo en una entrevista radial: “El clima de ventas es algo inusual por el Mundial. Muchos comercios se prepararon para unos productos y vendieron otros, algunos resultaron perjudicados porque se quedaron sin stock”.

González también se quejó por las pérdidas que generó el feriado de ayer, que, de acuerdo a sus previsiones, no impactó en el resto de las provincias del país. “Ahí se trabaja normalmente. Las consecuencias más fuertes se ven en Capital y en el Gran Buenos Aires”, comentaron desde CAME.