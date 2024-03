Escuchar

El icónico actor y exgobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger, regresará a la pantalla grande gracias a la comedia navideña The Man With The Bag, según informó el medio Deadline.

Vale la pena mencionar que el último proyecto cinematográfico en el que Schwarzenegger tuvo un papel principal fue en Kung Fury 2, en 2019, año en el que también participó en Terminator: Dark Fate.

Arnold Schwarzenegger volverá al cine Netflix © 2023 Prensa Netflix

Se sabe que esta nueva película navideña será producida por el estudio MGM, propiedad de Amazon. Además, se espera que comiencen grabaciones a finales de este año. Este proyecto también contará con la presencia del actor estadounidense Alan Ritchson, reconocido por su participación en la décima entrega de la saga Rápidos y Furiosos.

Amazon MGM Studios compartió la sinopsis de la película. “Cuando la bolsa mágica de Santa es robada, este decide revisar su lista de niños traviesos para ubicar a Vance, un exladrón, con el fin de que este le ayude a recuperar la bolsa hurtada. Vance, junto a su hija, Santa y un grupo de elfos desadaptados, tendrá que organizar el robo más grande de su vida para salvar la Navidad”, reza el resumen.

Conan el bárbaro (1982), con Arnold Schwarzenegger

Aunque aún no se reveló qué papel interpretará cada uno, se espera ver a la estrella de Predator vistiendo un traje rojo y una gran barba blanca como Santa Claus. Según el medio Imdb, posiblemente Ritchson será el ladrón que lo ayudará a salvar la temporada navideña.

La dirección estará a cargo de Adam Shankman, reconocido coreógrafo y director de comedias como Hairspray (2007), Niñera a prueba de balas (2005), Lo que ellos quieren (2019), entre otras.

El actor apuesta a su vuelta al cine Instagram @schwarzenegger

El exfisicoculturista es conocido mundialmente por su papel en la franquicia Terminator. El año pasado protagonizó la serie Fubar en Netflix y recientemente apreció en la 96ª edición de los Premios Óscar para presentar un segmento junto a Danny DeVito y Michael Keaton.

Por Daniela Larrarte Asaad