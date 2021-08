El clima político y las regulaciones mantienen atentos a los mercados

El Gobierno busca mantener la calma en los mercados (y en los dólares financieros) de cara a las elecciones primarias legislativas. Por ahora, el ritmo electoral no solo está marcado por las encuestas, sino también por los resultados que ya se van observando en algunas provincias. Misiones, Jujuy y Salta -aunque con un nivel bajo de participación (60%)- marcaron, por ejemplo, un claro favoritismo por los partidos oficialistas de cada una (FR, Juntos por el Cambio y Unidos por Salta, respectivamente).

Pero los inversores además del marco político también deben adecuarse a las últimas regulaciones del Banco Central, que impactaron en parte en las cotizaciones y en los volúmenes operados. Y todo en una semana, en la que el escenario internacional (incluido los emergentes) mostraron complicaciones. En este contexto, el riesgo país vuelve a la zona de 1600 puntos, acercándose a los niveles previos a la reestructuración (1647 puntos).

Nueva estrategia (¿ganadora?) para el Tesoro

En una nueva ronda de licitaciones primarias, el Tesoro, con cambios en la alineación y estrategia, recuperó parte del terreno perdido en el inicio del mes. Así, logró mejorar el ratio de roll over, y elevarlo al 105%, principalmente, ofreciendo instrumentos de menor plazo. De hecho, la letra más corta (con vencimiento en octubre próximo) se llevó el 52% del total colocado a una tasa del casi 38%.

Pero, por ahora, esto no es suficiente. A estos niveles, aún no le alcanza para cubrir las necesidades de financiamiento de los últimos meses de este año. El Tesoro debería superar aproximadamente más del 120% de renovación en las próximas colocaciones para no tener que acudir al Banco Central. El próximo desafío será este viernes, con más de $92.000 millones en vencimientos.

Nueva categoría de fondos comunes de inversión

Con el espíritu de impulsar la demanda en las licitaciones primarias, la Comisión Nacional de Valores estableció mediante la resolución general 900/21, un régimen para la constitución de fondos comunes de inversión abiertos de “títulos del Tesoro”. En ella, se le da estructura a esta nueva categoría de fondos, cuya cartera deberá estar conformada por títulos de deuda soberanos adquiridos en colocaciones primarias en al menos un 55% con un vencimiento menor o igual a un año. Mientras que, por su parte, el 45% restante puede ser invertido en otros fondos comunes.

¿Cuál es el sentido de la norma? Veamos el contexto: hoy la industria de fondos supera los $2,6 billones de activos bajo administración; el 50% del market share corresponde a los fondos de liquidez inmediata. Se entiende que estas medidas buscan rotar los flujos de los money markets a esta nueva categoría de fondos o, al menos, un porcentaje de ellos.

Buscando opciones (conservadoras, moderadas y agresivas)

La industria de fondos ofrece diferentes opciones para el inversor. Los T+0 se mueven en torno a una TNA del 30%/31%, mientras que los de renta fija en pesos T+1 (con rescate en 24 horas) muestran rendimientos de entre 34% y 50%, según la agresividad de su cartera. Algunas, por ejemplo, incorporan instrumentos CER o implementan estrategias más sofisticadas. La nueva categoría de fondos, según se espera, se ubicaría entre los T+0 y los T+1 más agresivos, con una duration un poco más larga que los primeros y en donde la liquidez es clave para mantener una cartera con baja volatilidad.

Por su parte, están los fondos CER, que ofrecen tires indicativas del orden de CER+3% -en promedio-, y los dólar linked, con tasas de 5% por sobre la evolución del tipo de cambio. A la vez, hay opciones de renta variable -en el año acumulan una suba del 31%-, o de fondos balanceados.

Las minutas de la FED dejaron un sabor amargo

El humor internacional -ya afectado por los acontecimientos en Afganistán y las restricciones en China- sigue deteriorándose, y las minutas de la FED no ayudaron a mejorarlo. En ellas, los miembros del Comité han dejado entrever que con un crecimiento firme de la economía (cerca del objetivo de máximo empleo), el ‘Tapering’ podría llegar antes de fin de año. Si bien es algo que no sorprende, aún el mercado parece no estar del todo preparado para digerirlo.

Se estima que podría comenzar la reducción gradual de compras en octubre, en un proceso que se extendería hasta el segundo trimestre del año próximo. No obstante, la variante delta del coronavirus podría retrasar este proceso. En ese sentido, será interesante seguir de cerca el Simposio de Jackson Hole de la próxima semana, para obtener una actualización sobre la política de la Reserva Federal.