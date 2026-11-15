El contexto externo no es el responsable del estancamiento

El riesgo país está en 800 puntos básicos luego de que en julio estuviera muy cerca de perforar a la baja los 400. El gobierno lo atribuye a la incertidumbre de los inversores financieros por la posibilidad de que en las elecciones del año próximo el electorado opte por el retorno a las políticas populistas.

Los inversores financieros no son los únicos con incertidumbre. Según el balance cambiario del Banco Central, en lo que va del 2026 hubo entrada neta de dólares en concepto de préstamos a empresas por US$14.000 millones, mientras que no hubo entrada neta de dólares en concepto de inversión extranjera directa. O sea, en el exterior apuestan por Vaca Muerta, pero prestándoles a empresas ya instaladas, no entrando a instalar nuevas empresas.

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La misma fuente muestra que en lo que va del 2026 las personas humanas compraron US$21.000 millones para atesoramiento, o sea, un promedio de US$2300 millones por mes. Y eso que no es año electoral. Los propios argentinos tienen la misma incertidumbre que los inversores del exterior.

La incertidumbre cunde porque la economía está estancada, no hay creación neta de empleo formal y aumentan la informalidad, el desempleo y la pobreza. En este escenario, para una parte del electorado las políticas populistas aparecen como que fueron fuente de crecimiento económico, del empleo formal y del salario real, al menos hasta el año 2012.

No hay que perder de vista que los buenos resultados hasta 2012 fue gracias al excelente contexto internacional que gozó la Argentina por la entrada de China al mercado mundial. Esto hizo que los términos del intercambio de la Argentina alcanzaran un máximo histórico. Los términos del intercambio son la diferencia entre los precios de las exportaciones menos los precios de las importaciones. Cuando son altos, hay bonanza.

En este marco, podría estar sucediendo que los frustrantes resultados económicos actuales se deban a que el contexto internacional ahora luce distinto, muy perturbado por guerras comerciales y militares, intensos conflictos internos, enormes déficits fiscales en los países desarrollados y la revolución tecnológica asociada a la inteligencia artificial.

Sin embargo, según datos del Ministerio de Economía, tomando los términos del intercambio de la Argentina con base año 2000 = 100 se observa que en el año 2012 los términos del intercambio alcanzaron un máximo de 167, mientras que en 2026 están en 170.

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El actual contexto internacional para la Argentina es similar a los buenos años que transcurrieron hasta el 2012. Es más, el actual gobierno tiene incluso más suerte ya que, además de los términos del intercambio favorables, cuenta con el apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos, cosa que no sucedía allá por 2012.

Por lo tanto, el estancamiento de la economía y el deterioro del mercado de trabajo no se pueden explicar por factores externos. Por el contrario, estos datos avalan el planteo de que son las políticas internas las que están impidiendo aprovechar las oportunidades que el mundo le ofrece a la Argentina. El equilibrio fiscal, la integración al mundo y las desregulaciones son logros muy importantes. Pero evidentemente son insuficientes para impulsar un proceso de crecimiento económico sostenido.

¿Qué habría que revisar en el plan económico?

Un aspecto urgente son las políticas monetaria y cambiaria. La contracción monetaria y el mantenimiento del cepo generan tasas de interés muy altas y apreciación cambiaria para las actividades urbanas que son las que generan el empleo formal en las ciudades. También opera en contra el estancamiento del crédito al sector privado que se produjo a partir de comienzos del 2026.

En un análisis costo-beneficio, es claro que la política antiinflacionaria está imponiendo costos muy elevados en materia de actividad económica para obtener beneficios marginales en materia de reducción de la inflación. Cabría sopesar si vale la pena el beneficio de seguir insistiendo en perforar la tasa de inflación mensual del 2% ante un escenario duro de estancamiento de la actividad económica, del empleo formal y del salario real que está generando un creciente malestar en el humor social.

Otro aspecto central es la prioridad que se le asigna a las reformas estructurales. Luego de la sanción de la ley de modernización laboral, el ritmo y la profundidad de las reformas estructurales entraron en un aletargamiento. Aquí se destaca la inmovilidad para abordar una reforma estructural tan urgente como necesaria que es la unificación del IVA con Ingresos Brutos y tasas municipales en único impuesto al valor agregado.

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El impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas municipales están destruyendo al sector productivo, y no tanto por el nivel de sus alícuotas como por su complejidad burocrática e inseguridad jurídica y su impacto en la tasa de interés, ya que las alícuotas más altas se las aplican a los bancos. Más allá de los tiempos electorales, hay que abordar esta reforma que requiere acuerdos políticos muy complejos y compromisos de largo plazo con los gobiernos provinciales, más allá del color político de cada provincia.

El pasado argentino está plagado de incumplimientos y una oposición con ideas populistas no contribuye a bajar el riesgo país, atraer inversión extranjera directa y hacer que la gente confíe en el peso. Pero difícilmente se llegue a soluciones intensificando el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición o pidiendo más paciencia a la población.