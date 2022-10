Coloquio de IDEA: contrapunto entre un funcionario de Massa y un exministro macrista

escuchar

José Ignacio De Mendiguren es secretario de Producción en el equipo de Sergio Massa. Dante Sica fue ministro del área en la gestión de Mauricio Macri y hoy forma parte del equipo de Patricia Bullrich, ya lanzada a la carrera presidencial. Y ambos estuvieron entre los funcionarios del gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002. Esta mañana expusieron en el 58° Coloquio de Idea, donde ocurrió lo que todo el mundo sabía que iba a pasar: minutos antes de las 11, la conversación “se picó”.

“No es así lo que decís”, le respondió De Mendiguren a Sica tras una de sus intervenciones. “Hoy la Argentina está mejor que en el período 2016-2019. Hay una fórmula que mide la apertura de la economía. El país tiene el 33%. El promedio del gobierno anterior fue de 28%”, completó.

Sica le respondió de inmediato, sin abandonar el tono afable y en ocasiones gracioso, que repitió también de Mendiguren. “Vasco [como le dicen a De Mendiguren], pensar que todo este sistema de cepo y retenciones es un modelo de economía abierta es herir la inteligencia de todos los que estamos acá”, sostuvo el exfuncionario macrista. Le arrancó aplausos al auditorio, que convirtió a ese minuto en el momento más álgido desde que comenzó esta reunión, ayer por la tarde.

El contrapunto ocurrió en el panel denominado “Inserción de Argentina en el mundo: debate”, que moderaron el secretario general de Redacción de La Nación, José del Rio, y Sergio Kaufman, director de IDEA y Presidente de Accenture Argentina y Sudamérica Hispana.

Sica, continuó. “Venimos de una economía altamente cerrada. Tenemos muchos empresarios a los que les gusta más negociar rentabilidad en los despachos oficiales que en los mercados”, dijo.

De Mendiguren, con sonrisa gardeliana y diplomacia en el trato, retomó la discusión a su turno. “Vos sabés que manejar el PowerPoint no es lo mismo que sentarse en la función pública. Estuviste en el gabinete del mejor equipo de los últimos 50 años. Sacaron el cepo, pusieron el cepo; iban a terminar con la inflación, volvió la inflación. Subieron tarifas, congelaron tarifas”, le enrostró.

Más tarde, cuando De Mendiguren le pidió a Kaufman que comentara los beneficios de la ley de servicios basados en el conocimiento, Sica volvió a intervenir. “Acordate de que la ley la hicimos nosotros en 2019″, interrumpió.

De Mendiguren insistió. “Decilo, así se ponen contentos”, en referencia a la audiencia. Fue una devolución de gentilezas. Hubo risa y sonrisas tras el comentario del funcionario de Massa.

Más tarde, Del Rio preguntó acerca de la supuesta antinomia que gira en torno de la mesa de los argentinos. El hecho de que el país exporta “lo que come”. Mendiguren fue taxativo. Sostuvo que para cuidar la mesa de los argentinos, el camino es producir.

Así, se diferenció de otras expresiones que dominan la discusión en el Frente de Todos. Por caso, la exdiputada y economista Fernanda Vallejos dijo tiempo atrás que la Argentina tenía la mala suerte de exportar alimentos.

“Hay algo que como industrial tengo claro. Si me tengo que insertar al mundo, lo primero que debo hacer es generar una macro que como empresario me lo permita –explicó el secretario de Producción-. Si querés que me inserte con el triple de tasa de interés, atrasos cambiarios que generaban enormes rentas en el sector financiero… …A Arcor le pusimos una macroeconomía y casi la fundimos. Le pusimos tomates importados de Italia, y ellos casi no podían poner los tomates en una lata”.

De Mendiguren siguió con las comparaciones. “Si querés que vaya a jugar al tenis a Roland Garros, no me mandes con una paleta de pádel”, sostuvo.

Algunos empresarios participaron del mismo panel, como Ivana Cavigliasso, presidenta de la Cámara del Maní, y Claudio Rodríguez, director de Administración y Finanzas de Sinteplast.

Antes, varios empresarios discutieron propuestas para insertar a la Argentina en el mundo. El economista Roberto Bouzas, profesor emérito de UdeSA, explicó que el país tiene una inserción disfuncional. “Se da en el contexto de una política caracterizada por intervenciones regulatorias poco transparentes, sistemas de precios relativos que desestimulan el vínculo de la Argentina con el resto del mundo, el vínculo virtuoso. No es solo en el plano productivo que es disfuncional. También lo es en el plano financiero”, explicó.

Según Bouzas, el país ha tenido períodos de auge y de restricción en el acceso al financiamiento internacional y las dimensiones productivas y financieras interactúan entre sí con “resultados que están a la vista”.

Entre los pilares para modificar ese mecanismo, el economista señaló que uno es aumentar la cantidad, diversificar y mejorar la calidad de las exportaciones. “Para hacer eso, necesariamente hay que conectarse más con el mundo. Esa conexión tiene que ser para moderar el efecto sobre el empleo. Ese proceso tiene que estar muy articulado con la estrategia de desarrollo productivo e innovación”, insistió.

Del Rio agregó que, según dos encuestas, una hecha entre directivos y otra, entre actores de la política, la incertidumbre y el mercado cambiario, que debería ser unificado, obstaculizan las exportaciones.

Tomás Allende, Socio del Estudio Beccar Varela, hizo otras referencias puntuales. “Una primera propuesta [para mejorar la inserción al mundo] es ver cómo reducimos el arancel externo común. Esto no se puede hacer de golpe, porque tiene una implicancia enorme. Es un tema sensible. Tenemos que prestarles atención a los productos de valor agregado”, sostuvo.

También habló de la necesidad de ir hacia una armonización normativa. Bouzas añadió: “Estas medidas son efectivas si son parte de un plan”.

Laura Barnator, gerente general de Unilever para la Argentina, Uruguay y Paraguay, aportó números elocuentes. “El stock de inversión extranjera directa, en promedio, en comparación con lo que tiene la región, es un tercio. Podemos verlo como un problema o como una oportunidad. Hay algo que no estamos haciendo para traer esas inversiones”, sostuvo.

Agregó que la Argentina tiene que trabajar en la marca país, algo que se tiene que sostener en el tiempo. “Esto no se construye si no se tiene políticas al más alto nivel institucional”, aclaró.

Mariano Bosch, director de IDEA y CEO de Adecoagro, celebró el hecho de que se discutieran perspectivas distintas. “Nos dio una visión y un aprendizaje de qué se puede hacer y cuál es el potencial”, sostuvo.

Temas Comunidad de Negocios