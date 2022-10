Coloquio de IDEA: un matemático y un exfuncionario describieron a la Argentina frente a un auditorio repleto

MAR DEL PLATA.- Juan Carlos Torre fue funcionario de Raúl Alfonsín. Formó parte del equipo del ministro Juan Sourrouille y vivió aquellos tormentosos años de la economía desde el quinto piso del Palacio de Hacienda. Recientemente, inmortalizó esa historia en un libro titulado Diario de una temporada en el quinto piso. Sobre esas experiencias, pero enfocadas hacia el futuro de la Argentina, le preguntó Daniel Herrero, presidente del 58° Coloquio IDEA y ejecutivo de la automotriz Toyota en la Argentina, en el primer panel de este encuentro.

“¿Cómo concluir que la Argentina no tiene remedio?”, ilustró Herrero. Torre, respondió: “Suenan las campanadas todo el tiempo. Frente a un paisaje en el que el país está inquieto por la desintegración social, la polarización política está a la orden del día, es necesario aplicar un corte”. Lo escuchaba una sala repleta en el salón principal del hotel Sheraton de esta ciudad. Casi todos prestaban atención, pero no hubo aplausos. Fue la primera muestra del clima que se vive hasta ahora en el encuentro empresario. Expectativa y cautela, antes que algarabía u optimismo.

Torre habló del caso argentino como ejemplo de “mancha venenosa”. Sostuvo que en otros países piden que no les pase lo mismo que a la Argentina, a propósito de la malversación de talentos y recursos. “Hay que salir del naufragio”, pidió.

El exfuncionario de Alfonsín recordó una frase del expresidente brasileño Fernando Enrique Cardoso. Lo hizo con vistas a advertir sobre algunas amenazas, según su mirada. Se trata de no querer crear experiencias felices del pasado, pero en un contexto que ahora es distinto.

“Más de una vez los políticos convocan hacia delante con la cabeza mirando para atrás. Para evitar la tentación de caer en el pasado, hay que mirar ejemplos exitosos de argentinos que han salido”, pidió.

Fue el pie para que se desplegara Sebastián Ceria, presidente de Fundar y CEO de Qontigo. Ceria es un matemático que estudió fuera del país, creó en Estados Unidos una empresa dedicada a la elaboración de modelos para las finanzas que en 2019 le vendió a la bolsa alemana. Eso derivó en una fusión. Hoy está a cargo de la compañía fusionada.

“Lo que estamos tratando de hacer, pasar de un país de ingresos medios a uno de altos ingresos, no es fácil”, sostuvo. En el último tiempo, sólo Corea del Sur -entre las naciones comparables con la Argentina en términos de cantidad población, lo ha logrado.

Ceria lanzó un argumento provocador. “Suspendamos la incredulidad por tres días. Les propongo que seamos optimistas. Que nos la creamos”, pidió

Torre se refirió a una particularidad de la personalidad del argentino que suele ser vista como algo positivo, pero también le puede jugar en contra. “Tenemos una materia humana preparada para moverse en la adversidad. Los argentinos nos hemos acostumbrado a movernos en medio de la incertidumbre. Esto nos educa en una conducta del cortoplacismo. Es una miopía racional”, aseguró.

Ceria siguió en la misma línea. “Creo que es imposible, en el mundo globalizado, crecer sin una inserción inteligente en ese mundo. El mundo está demandando las cosas que producimos o podemos producir. Hay cosas que no son inteligentes. No es inteligente hablar mal de la Argentina en el exterior. Lo he vivido muchas veces. Cuando vamos al exterior, somos todos embajadores”, cerró.

