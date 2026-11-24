El Indec acaba de confirmar que, pese a la mejora observada en septiembre, la Argentina cayó en recesión técnica: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) retrocedió 1,8% desestacionalizado en el tercer trimestre de 2026, acumulando dos caídas consecutivas (-1% desestacionalizado en el segundo trimestre del año).

La recesión técnica no es el único problema del Gobierno: la inflación se enquistó en torno al 2% mensual y se encamina a cerrar el año en torno al 31,5% de 2025; la presión financiera y cambiaria viene creciendo y el contexto internacional es cada vez más desafiante. Entre los nubarrones del frente externo destacan: la suba esperada de tasas de la Reserva Federal para combatir la inflación; la creciente aversión al riesgo de los inversores (dudas sobre el repago de la deuda de firmas desarrolladoras de IA); la devaluación del real brasileño (nuestro principal socio comercial); y la debilidad política de la administración Trump (nuestro prestamista de última instancia).

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La estanflación deterioró la confianza de los agentes en el Gobierno y en las expectativas de un mejor porvenir, sembrando dudas en los inversores sobre la continuidad del rumbo económico a partir del 10 de diciembre de 2027. Con riesgo país arriba de 1000 puntos, el acceso a los mercados quedaría para el próximo mandato presidencial —si hay reelección o gana una fuerza que logre seducir a los capitales financieros—, forzando el pago cash de la deuda pública en moneda dura, presionando las reservas del BCRA mucho más de lo estipulado en el programa financiero oficial. Con tipo de cambio real apreciado (mínimo desde la flotación entre bandas acordada con el FMI), una brecha cambiaria que pasó a dos dígitos y una cotización que tiene margen para trepar 25% hasta llegar al techo de la banda, la presión cambiaria esperada para la previa de las elecciones presidenciales se adelantó.

Las autoridades se encuentran en una encrucijada, ya que, incluso si se derogan las PASO de 2027 para tratar de ganar en primera vuelta dispersando la oferta opositora, mantener el statu quo de la política económica no garantiza la reelección presidencial. Salvo que los factores exógenos (contexto internacional y clima) vuelvan a alinearse favorablemente, no hay muchas posibilidades de romper el círculo vicioso de estanflación y deterioro del crédito sin cambios de política económica.

Para no depender de la suerte, el Gobierno tendría que realizar modificaciones significativas en el esquema económico que le permitan llegar a las elecciones con menores presiones cambiarias y financieras, y una actividad en expansión. Pero lograr esto no será sencillo: para calmar a los mercados hay que mostrar una mayor capacidad de pago, volviendo a acumular reservas (proceso que se frenó a mediados del año) y también apuntalar el nivel de actividad para elevar las chances del oficialismo de cara a las presidenciales.

En ese sentido, acumular reservas exige mayor compra de divisas por parte del BCRA y/o Tesoro en el mercado cambiario oficial (MULC), lo que implica un tipo de cambio más alto, que en el corto plazo tiene efectos recesivos al acelerar la inflación. Además, surge el interrogante del sesgo de la política monetaria ante una mayor emisión de pesos por mayores compras de divisas: esterilizar, pero ¿mucho, poquito o nada?

Sin embargo, la pregunta del millón es si una mayor depreciación del peso antes de fin de año —producto de acelerar las compras oficiales de divisas y/o de habilitar a las empresas a dolarizarse en el MULC para cerrar la brecha con el CCL— podría generar una economía más dinámica y robusta hacia fines de 2027. Es probable que sí, pero también es posible que la sociedad no llegue a percibir los beneficios de este camino antes de las presidenciales. Por otro lado, sostener el statu quo eleva las chances de que la corrección suceda de manera más desordenada y cercana a las elecciones.

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El BCRA cuenta con herramientas para contener la presión cambiaria dentro de las bandas —suba de tasa de interés, futuros y dollar linked—, pero solo por un tiempo. Si al acercarnos a los comicios la presión se exacerba, es probable que el tipo de cambio toque el techo de la banda, como ocurrió en 2025 antes de las legislativas. Y con un agravante: la asistencia del Tesoro de los EE.UU. está condicionada tras el reciente contundente triunfo demócrata.

Además de resolver este dilema en el corto plazo, las autoridades tendrán que diseñar una estrategia que apuntale el nivel de actividad de cara a las elecciones, teniendo en cuenta el problema de insuficiencia de ingresos de los hogares. La depreciación cambiaria puede ayudar a la industria no relacionada con los sectores ganadores (minería, energía y agro), a las economías regionales, a la construcción y al turismo, pero se necesitarán medidas tendientes a mejorar el ingreso disponible de las familias —como subir el bono fijo de $70.000 de las jubilaciones mínimas o contener las tarifas de servicios— para dinamizar los sectores que dependen de la demanda interna. Si se produce la ansiada reactivación, el incremento del gasto sería compensado con mayor dinamismo de los ingresos fiscales.

El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de mitad de término hace poco más de un año parecía —como a fines de 2017— allanar el camino para el oficialismo de cara a su segunda mitad de mandato. De hecho, a principios de 2026 la administración Milei conseguía la aprobación de la reforma laboral en el Congreso y reinaba la pax cambiaria y financiera: el Banco Central compraba divisas sin presionar el tipo de cambio oficial; y el costo del financiamiento soberano perforaba 9%. Pero en pocos meses la situación local e internacional se deterioró y exige recalcular la política económica.