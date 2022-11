El dólar tarjeta para turistas sufre demoras de instrumentación

escuchar

Más allá del anuncio de la medida y la publicación de la comunicación A 7630 del Banco Central (BCRA), el dólar tarjeta para el turismo extranjero, por el cual se les reconocerá en sus gastos la cotización del MEP ($296,95) y no la del dólar oficial ($167), aún no está vigente para consumos con plásticos, según constataron distintos extranjeros que visitan la Argentina.

Consultadas por LA NACION, fuentes de Visa dijeron que las marcas (Visa, Mastercard), junto con los adquirientes (procesadoras de pago como Prisma y Fiserv) y otros actores de la industria, como la Asociación de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc), están trabajando sobre la regulación.

En primer lugar, las firmas de tarjetas querían que los adquirentes hicieran la conversión a dólares con el oficial en el momento de la autorización y en ese mismo instante lo pasaran al MEP, pero esto era “inimplementable”, según las procesadoras, porque iba a haber diferencias e iban a perder dinero. Luego hubo otra propuesta que no prosperó y, finalmente, el viernes pasado se presentó la idea de que sean las marcas quienes hagan la conversión al MEP.

“Es una conversación en la que intervienen las áreas de legales de todas las partes, pero el tema está tomando tanto peso que la semana pasada se llegó a hablar de que el ministro de Economía, Sergio Massa, iba a llamar al CEO de una adquiriente. Para que prospere la última propuesta, las marcas tienen que firmar unas cosas. Hay una tarea legal administrativa que tienen que aceptar. No es que pueden poner cualquier cotización. El viernes al mediodía se llevaron esto y no hubo más novedades”, explicaron fuentes al tanto de las tratativas.

En la comunicación A 7630, el BCRA exceptuó del requisito de liquidación en el mercado de cambios, en la medida que se ingresen dentro de los plazos normativos establecidos, a los cobros de consumos efectuados por no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior, los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes y los de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país.

Según cálculos del Central, las operaciones con tarjetas de crédito y débito de los extranjeros solían representar entre US$200 millones y US$250 millones mensuales, pero en el último tiempo el monto había descendido a US$30 millones. La razón es que los turistas, que están al tanto de la brecha cambiaria, vienen con dólares y los cambian al blue para obtener más pesos, de manera que los gastos les salgan más baratos que pagar con el plástico, que toma la cotización del dólar oficial.

El actual esquema (sucesor de los fallidos dólar turista para extranjeros y las cuentas bimonetarias) coincidiría con la temporada alta de entrada de turistas extranjeros, y el Ministerio de Turismo y Deportes estima que supondría el ingreso de US$1100 millones en dos meses, que irían a las reservas brutas del BCRA (cuando las tarjetas ingresan los dólares se consideran en las reservas brutas).

El dólar Qatar

La contracara del dólar turista para extranjeros es el dólar Qatar para turismo emisivo (que cotiza a $334 para los consumos de más de US$300, por el impuesto PAIS del 30%, la percepción a cuenta del impuesto a las ganancias del 45% y la percepción a cuenta de Bienes Personales, del 25%) que encareció hace unas semanas los viajes de los argentinos al exterior en épocas en que la cuenta turismo tiene un déficit mensual de US$726 millones mensuales.

Cabe recordar que la medida aún no está plenamente operativa, ya que los bancos no pueden detectar si un cliente divide gastos entre tarjetas de distintas entidades para no llegar a los US$300 y evitar que se le aplique la percepción del 25% a cuenta de Bienes personales, como lo establece aquella medida.

Fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consultadas por LA NACION dijeron que el organismo está trabajando en un padrón de contribuyentes a nivel CUIT “que brindará trazabilidad de los consumos en dólares con lo declarado como tenencia en Bienes Personales”. Asimismo, indicaron que esa medida permitirá identificar a aquellos sujetos que serán susceptibles de sufrir la percepción del 25% a cuenta de Bienes personales (establecida en la última modificación de la RG 4815).

Sin embargo, los bancos no están consultando actualmente ninguna base de datos de la AFIP, sino que comenzaron a cobrar retroactivamente lo que no pudieron en octubre, pero siempre entidad por entidad, no sumando lo que hace el cliente con otro banco.

En el caso de las tarjetas de débito, intentaran cobrar retroactivamente la percepción adicional del 25%, pero si no hay fondos en la cuenta quedará pendiente. Si el cliente no deposita nunca, será un incobrable.

Temas Comunidad de Negocios