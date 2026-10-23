El duro análisis de Financial Times sobre las reformas económicas de Milei

El prestigioso diario británico Financial Times (FT) publicó este viernes un duro análisis de las reformas económicas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. El texto menciona que los salarios se redujeron desde 2023, que la actividad se encuentra estancada y que el país no crece, algo que el medio califica como un “ambiente sombrío a un año de las elecciones del 2027″.

“Tras tres años de presidencia de Javier Milei en Argentina, Claudia Rochelin, de 65 años, se siente frustrada. Votó por Milei en 2023 y se alegró cuando el libertario asumió el cargo y cumplió rápidamente su promesa de controlar la inflación de tres dígitos. Sin embargo, en los últimos meses, las ventas en su papelería se redujeron drásticamente a medida que la economía se estanca nuevamente”, introduce la nota firmada por la corresponsal en Buenos Aires, Ciara Nugent, y titulada “Las reformas económicas de Milei están bajo presión”.

El artículo fue publicado horas después de que Milei admitiera en una entrevista radial que la economía no evoluciona como esperaba y adjudicara esta situación a un shock externo relacionado con la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y las guerras en Ucrania e Irán.

En ese contexto, FT destaca el ambiente del país como “sombrío a un año de las cruciales elecciones de 2027, en las que Milei buscará otros cuatro años para completar su radical reforma de libre mercado de la economía, conocida por sus problemas”. Si bien en el texto se habla del superávit fiscal y de la reducción de la inflación, se afirma que “la transformación ha sido dolorosa”.

Javier Milei David Canales - SOPA Images via ZUMA Press Wire

“Lastrada por la austeridad y una política monetaria restrictiva, la actividad económica de Argentina se ha estancado este año, los salarios reales se mantienen alrededor de un 10% por debajo de los niveles de principios de 2023, según el centro de estudios Equilibra, y se han perdido unos 300.000 empleos formales desde que Milei asumió el cargo, según cifras del gobierno. Muchos argentinos de clase media y trabajadora están pasando apuros”, enumera FT.

Tras eso, menciona que ante esta situación económica, que golpea en particular a las clases media y baja, Milei “mostró poca empatía” al calificar de “estupidez colosal” la queja de “la gente que no llega a fin de mes”, y de quienes piden préstamos en los bancos y billeteras virtuales. También se destacan los “escándalos de corrupción que involucran a su equipo” que dañaron la imagen del gobierno libertario.

“Según la empresa de encuestas Atlas Intel, el índice de aprobación de Milei descendió ligeramente del 43% en enero al 38% en agosto”, detalla el periódico con sede en Londres.

Por otro lado, marca que estas dificultades en el Gobierno “crearon una oportunidad para la fragmentada oposición peronista, que todavía no decidió su programa para 2027, pero que tiene un historial de políticas intervencionistas y de impresión de dinero para financiar el gasto”.

Y continúa: “Para los inversores, lo que está en juego es enorme. Argentina lleva décadas atrapada en un ciclo de auges efímeros y crisis devastadoras, acumulando tres impagos de deuda soberana desde el año 2000. Dos programas anteriores de reforma de libre mercado impulsados ​​por líderes de derecha fracasaron ante la resistencia política y fueron revertidos drásticamente".

Javier Milei THOMAS COEX - AFP

El artículo Financial Times incluye la opinión del exministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, quien sostiene “que una reelección de Milei supondría un cambio generacional para la economía, caracterizada por su constante inestabilidad”. “Sería la primera vez desde principios de este siglo que un gobierno puede mostrar los resultados de una economía sana y abierta al mundo. Rompería el ciclo”, asegura.

En otro tramo de la nota, el periódico dice que si bien “empresas aplaudieron la flexibilización” de la administración libertaria ya que se quitaron “regulaciones complejas”, también “se vieron afectadas” por la caída del consumo y la competencia de importaciones más baratas.

“El fuerte aumento de los tipos de interés el año pasado, cuando el Banco Central luchó contra la fuga de capitales antes de las elecciones de mitad de mandato, y la continua política monetaria restrictiva de este año para limitar la inflación, han frenado la actividad económica”, suma y menciona además a los sectores que sí “están prosperando”, como la minería y la energía gracias a los recursos en Vaca Muerta.

FT cita, por otro lado, a un funcionario de la Casa Rosada que asegura que tras una eventual reelección de Milei en 2027, “se materializaría una enorme ola” de inversiones. “La sociedad no se ha dado cuenta del poder transformador que tendrá la riqueza derivada de los recursos naturales”, afirma la fuente.

Ex Ministro de Economía, Nicolás Dujovne Santiago Oroz

A modo de cierre, el periódico británico marca que Milei “puso en marcha varias medidas para impulsar la economía antes de las elecciones, entre ellas un plan para estimular la concesión de préstamos hipotecarios y una flexibilización de las restricciones a los préstamos bancarios a empresas en dólares”.

Y completa: “Pero, según Dujovne, hay un límite a lo que pueden hacer. ‘Para la clase media, no existe ningún programa fiscal cuyos beneficios superen sus costos en términos de estabilidad económica e inflación. En este punto, no les queda más remedio que aferrarse a lo que tienen’”.