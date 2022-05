El economista que cree que vendrá un bimonetarismo: “La Argentina está fundida, la microeconomía no”

Claudio Zuchovicki, especialista en finanzas y director de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, analizó la situación del país en el Congreso Maderero, organizado por Fiama. “El país está fundido. La micro no. La capacidad de reacción de la Argentina está intacta“, destacó. Se definió como un optimista en su evaluación del mediano plazo y explico por qué la Argentina tenderá hacia un bimonetarismo.

Sin embargo, alertó que “estamos mal y no vimos lo peor”. “La economía real reacciona a los seis meses y la economía social, al año, que es cuando me quedo sin empleo o tengo dos ofertas laborales“, dijo.

Para analizar la situación mundial, aplicó lo que él llama “el idioma de los precios”. “Si yo quiero saber cómo le va a una ciudad o a una provincia, o cualquier lugar, sea en seguridad, calidad de vida o económicamente, en una pregunta sé cómo le va. ¿Cuánto vale el metro cuadrado?”, resumió.

En los últimos dos años, el mundo creció por restricción de oferta y no por aumento de demanda, de acuerdo con su visión. “No confundamos los precios“, dijo.

En concreto, explicó que se debe a la devaluación del dólar y la falta de entrega. Sin embargo, aseguró que es un fenómeno que se normalizará. “La guerra va a terminar, el coronavirus va a terminar, y la soja no va a valer US$630. Hay un precio de equilibrio global“, agregó.

Zuchovicki suele referirse a una variable fundamental para comprender lo que se vendrá. “Hay que mirar al número uno“, explicó. En ese sentido, apuntó a que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, esta “sacando la ponchera”. “Emitieron un cuarto del dinero existente desde la existencia del dinero. Powell definió que en algún momento había que cortar con las copas, antes que se fueron emborrachen todos. ¿Cuándo? Cuando haya pleno empleo en EE. UU. Ahora no necesitan más asistencia, entonces sube la tasa de interés”, comentó.

Esta decisión afectará la economía real porque hace “siete años que no había aplicación pea el dinero”. En este contexto, estima que vendrá una caída en el consumo. “Siempre pasó”, advirtió.

Además, alertó sobre la necesidad de repensar la producción de bienes, ya que la tendencia a servicios y a la tecnología puede afectar la oferta de insumos y productos. “Mi hijo es buenísimo vendiendo cosas en Instagram, pero, ¿si no tiene nada para vender?”, cuestionó.

El especialista apuntó a que hubo un ahorro excesivo en los últimos años. “La desconfianza ya está expresada en los precios, las monedas en la que más ahorra la gente son el dólar, euro, yuan y en cuarto lugar, bitcoin”, contó.

La rotación del dinero es más importante que el dinero en sí, según su visión. “Cuando la guardo en el colchón, saco plata de circulación. Cuando compro cripto, le saco aceite a la economía. Lo que pasó en la economía es exceso de ahorro, que no es bueno. Ocurrió por miedo al futuro, pero lo que lo causó va a terminar. Lo bueno hoy es que haya inversión“, expresó y aseguró que el problema es la confianza.

”La Argentina es un bache. El 50% de la economía es informal“, dijo. Contó una historia, sobre un pueblo en el que se formó un gran pozo, que causaba demoras cuando los conductores debían pasar lento para no dañar sus autos. Con el tiempo, algunos comerciantes se avivaron y dieron cuenta del negocio que podrían generar de vender alli refrescos, comida o vestimenta. Se armó un mercado alrededor del bache. Cuando el intendente decidió arreglarlo, los vecinos se opusieron porque eso perjudicarla o arrasaría sus fuentes de ingreso. “¿Queremos cambiar? La informalidad ya es parte de nosotros. Como lo saben, te suben los impuestos. Es un sistema perverso porque si pago todo me fundo“, cuestionó.

De acuerdo con sus estimaciones, dos millones de personas pagan ganancias y 1 millón, bienes personales. “La Argentina recauda el 42% de lo que produce, pero como paga un 30% de la gente, paga un 70% de impuestos. Entonces, el que está en blanco quiere ennegrecer”, opinó.

Su pronóstico para el corto plazo es uno de devaluación. “Si no puedo bajar el gasto, no puedo subir impuestos. ¿Cómo termina? Devaluando. Eso licúa jubilaciones, salarios, etc. Pasó en el 62, 75, 82, 89, 2001, 2009 y pasará ahora”, siguió.

“El que gobierna hoy no piensa que la emisión provoca inflación, cosa de la que yo estoy convencido. Piensa que es multicausal: un tercio tarifas, un tercio salarios, un tercio tipo de cambio. Cree que tiene que anclar dos de las tres”, dijo sobre la política del Ministerio de Economía.

Además, explicó que la Argentina tenderá hacia una economía bimonetaria porque es lo que la sociedad quiere. “Aceptamos dólar. Si nos dejaran negociar en dólares, podríamos fijar precios y punto”, cerró.