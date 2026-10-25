El efecto Vaca Muerta: una provincia prepara beneficios fiscales para atraer empresas e inversiones

El desarrollo de Vaca Muerta abre oportunidades de negocios más allá de los límites de Neuquén. El crecimiento de la actividad hidrocarburífera impulsa la demanda de transporte, infraestructura, construcción y servicios industriales, una cadena de proveedores que también despierta el interés de otras provincias que buscan atraer inversiones y generar empleo.

En ese escenario, La Pampa busca aprovechar su ubicación geográfica para captar empresas vinculadas con la cuenca neuquina. El gobierno provincial prepara un paquete de beneficios fiscales y financieros destinado a compañías que quieran radicarse en su territorio o ampliar sus operaciones. El esquema contempla exenciones tributarias, financiamiento bonificado, incentivos asociados con la generación de empleo y disponibilidad de infraestructura en parques industriales y en la Zona Franca de General Pico.

Los detalles de la iniciativa se conocerán el próximo 5 de noviembre, durante un encuentro empresarial en Buenos Aires. La propuesta apunta especialmente a transportistas, constructoras y prestadoras de servicios que participan de la cadena de valor de Vaca Muerta, aunque también incluye actividades que no están directamente relacionadas con la industria petrolera.

La estrategia busca ampliar la participación de La Pampa en el entramado productivo que rodea a uno de los principales polos de inversión del país. El desafío será transformar esos incentivos en proyectos concretos y ofrecer condiciones que resulten atractivas para las empresas que evalúan instalarse en la región.

La búsqueda de inversiones también abarca otros sectores. En energías renovables, la provincia cuenta con una potencia instalada y proyectada de 157,2 MW y apunta a que, para 2027, el 36% de su demanda eléctrica se abastezca mediante contratos del mercado local de energía, según los objetivos oficiales.

La economía del conocimiento, la agroindustria y la producción agrícola bajo riego completan las actividades que el gobierno provincial busca impulsar. Entre las áreas identificadas aparecen el desarrollo de software, inteligencia artificial, procesamiento de alimentos y proyectos agrícolas en la zona del río Colorado.

El anuncio de los beneficios se realizará durante La Pampa Negocios 360, una jornada organizada por el gobierno provincial en el Golden Center de la ciudad de Buenos Aires. El encuentro incluirá rondas de negocios nacionales e internacionales y reuniones entre empresas, inversores y potenciales compradores.

La apuesta oficial es que el crecimiento de Vaca Muerta permita ampliar la actividad económica provincial mediante la instalación de proveedores de la industria energética y el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

“Es un paquete de incentivos estratégicos para la economía”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto al referirse a la iniciativa.