Del fenómeno Colapinto a Bizarrap: el futuro de los consumidores a través del deporte y la música

Son emprendedores natos, inquietos, curiosos y dispuestos a aprender. Juan Sebastián Verón, exfutbolista y presidente de Estudiantes de La Plata; Mariano Zabaleta, extenista y fundador de Slice Token, y Federico Lauria, fundador de Dale Play Records, la productora detrás de artistas como Bizarrap, Duki y Nicki Nicole, conversaron acerca de cómo la tecnología y las redes sociales cambiaron la ecuación económica de los músicos y los deportistas.

En el Foro Argentino de Inversiones, organizado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap), los tres invitados describieron el futuro de consumidores, la generación Z, los jóvenes que nacieron con la tecnología y que eso genera que tengan una cabeza global, que no se limita solo a la Argentina. Señalaron que esto se vio reflejado muy claramente el fin de semana pasado en México, en la carrera de Fórmula 1, con la imagen de Bizarrap, Duki y Nicki Nicole apoyando a Franco Colapinto.

“Siempre fui muy emprendedor. Además de haber sido tenista profesional, fundé Tenis Pro cuando no existían las redes sociales. Fue el invento de un formato de televisión. Si tenía un [Marcos] Galperin al lado, hubiese inventado Instagram, porque mostraba la vida de los tenistas desde adentro”, cuenta Zabaleta, quien, ya retirado, fundó Slice Token, una plataforma que permite a los tenistas y golfistas conseguir inversores para financiar sus carreras deportivas.

“Rompimos con lo del sponsoreo pirata. Había una problemática muy grande, que yo la viví en carne propia, que es cuando alguien venía y te prestaba US$100.000 para financiar los inicios, y después había que devolverle US$800.000. Gracias a la tecnología, cada jugador se puede poner en la plataforma y ser su propia empresa. Venden lo que quieren. La aplicamos al tenis y al golf porque el dinero de los premios es público, entonces el que invierte en ese deportista, puede ver cuánto gana el domingo. Nos pasó ahora con un jugador de golf que estaba en la plataforma, que ganó un US$1,5 millones y muchos estaban felices”, cuenta Zavaleta.

El tenista dice que el 90% de los deportistas jóvenes en el mundo “no tiene un mango”. Por eso, actualmente la plataforma, que ya tiene un año de vida, es usada por 100 jugadores de más de 30 países.

“Hay muchas formas de apoyar a un jugador, se lo puede acompañar en un torneo, por ejemplo. El deportista vende experiencias de vida para financiar su carrera, en vez de hipotecarse con alguien privado. Va vendiendo lo que él quiere de su carrera, consciente y feliz. Todos los inversores pueden entrar en la vida de este chico con la tecnología y con una inversión de 20 o 30 dólares, y todos los lunes compiten junto con él”, agregó Zabaleta.

La interacción entre la tecnología y el deportista también aplica a la vida del artista, dice Lauria. “Ellos saben que son una empresa en sí, que tienen un potencial de vender no solo una canción o la gira, sino de vender fashion, electronics, beauty, cualquiera que sea el vertical. Se construyen a través de su propia audiencia”, dice el productor musical

Al referirse a los artistas de la generación Z –los que nacieron entre 1994 y 2009–, Lauria dice que “tienen una cabeza global, no le tienen miedo al mundo”. Y cuenta: “Son los primeros que nos empujaron a nosotros a ver que podemos. El gran hito discográfico nuestro fue cuando tuvimos una canción en el puesto número uno en el mundo con Bizarrap. Después vino Duki y llenó el Bernabeu [el estadio del Real Madrid], con gente que fue de todas partes del mundo. Van subiendo la vara y ahora competimos con Taylor Swift, Adele, Harry Styles. Para nosotros ahora es moneda corriente y eso, honestamente, me lo inculcaron ellos. Nuestra generación pensaba que no era posible, que en la Argentina no, pero ellos nacieron globales y no le tienen miedo al mundo”.

Con voz afónica, por haber estado el fin de semana en el Gran Premio de México de Fórmula 1, Lauria dijo también que la generación Z lo “deconstruyó” y habló sobre el sentimiento de colaboración que tienen inculcado. “Lo viví desde el primer día cuando Bizarrap dijo que había un chico al que había que ayudar [en referencia a Colapinto]. Verlo materializado un año después, con todo lo que estamos viendo con el fenómeno de Franco, muestra todo el potencial que tiene esta generación, de deportistas, de música, de streamers, generadores de contenido y gamers”, dijo.

Finalmente, dijo que la industria de la música está creciendo globalmente de manera muy agresiva, al 7% anual, pero la industria latina está creciendo aún más, al 23% en este último semestre. “Dentro de esto, el movimiento argentino tiene una enorme participación”, dijo.

Luego se refirió a la inteligencia artificial: “Hay un desafío muy grande de cómo se va a gestionar la propiedad intelectual, pero creo que la dinámica de crecimiento va a ser aún mayor y ahí hay un montón de oportunidades”.

“La Brujita” Verón, por su parte, habló acerca de que el deporte cambió. “Se le suele poner una barrera, porque le tenemos miedo a lo que viene”, dijo. También indicó que hoy la relación de los chicos con el futbolista, con el deportista en particular, es distinta. “Son cada vez más hinchas del deportista, no del club o de la escudería. Ahí hay un dato de lo que pasa con los más chicos, porque van a ser el público del futuro”, analizó el presidente de Estudiantes de La Plata.

Luego dijo que la cultura del fútbol es más difícil de abordar en las redes porque “hay toda una relación de que el futbolista se tiene que aislar, pero hay que romper con eso, porque eso va a atraer la relación del inversionista a la empresa, la relación del público con el deportista”.

Para concluir, dijo que “en el fútbol local hay mucho para incursionar” y que, de parte de los clubes, “ver cómo se puede relacionar con el fan y el fan con el deportista”.

