El futuro del trabajo. Cómo cambiará el mundo laboral en 2020

En los últimos años el lugar de trabajo ha cambiado casi más allá de lo reconocible. Con un incremento del número de trabajadores por cuenta propia, más gente que trabaja a distancia y avances en la tecnología, el año por delante será importante. Estas son algunas de las tendencias clave.

1 Trabajo flexible

Los últimos años han visto un aumento dramático del número de personas que participan en la llamada gig economy, cambiando un puesto a largo plazo por trabajos de más corto plazo o más flexibles.Los temporarios, los contratados, los que trabajan por cuenta propia o a distancia, todos caen en esta categoría. Y a menudo lo hacen trabajando para compañías por periodos de tiempo más cortos o en proyectos ad hoc. Para algunos, éste es una manera de crearse una vida más flexible, trabajando fuera de los horarios tradicionales o para múltiples compañías a la vez. Intuit estima que en 2020, más del 40% de los trabajadores de EE.UU. serán considerados "independientes".

2 Empoderamiento masivo

El empoderamiento de la gente fue destacado como una de las tendencias en 2019 y aún tendrá un inmenso impacto en 2020. Este enfoque más holístico, menos vertical, permite a los empleados desatar su potencial y progresar a su propia manera. El concepto se basa en tres pilares centrales: crecimiento profesional (acelerando la velocidad de aprendizaje), claridad y alineamiento (mantener a todos los miembros de la organización en los objetivos y el proceso) y valor e impacto (la clave es crear una cultura en la que todos se sienten valorados y reciben su reconocimiento).Implementando estas tres cosas, las compañías pueden asegurar que su gente sienta que tiene el control de su trabajo y de sus avances, aumentando el compromiso general, el crecimiento y la productividad. El empoderamiento de la gente tiene un impacto importante en la experiencia del empleado, algo que ayuda a las compañías a superar a sus rivales que tienen prácticas menos centradas en las personas.

3 Chatbots para todo

El uso de chatbots ya resulta algo común en muchos departamentos de recursos humanos, así como en los servicios de ayuda de sistemas y en las áreas de atención al cliente, pero se espera un gran incremento de este tipo de comunicación en 2020.Usar chatbots puede ser una práctica increíblemente útil para recursos humanos. Estas herramientas de conversación automatizadas pueden dar respuesta a las preguntas frecuentes de bajo nivel y a procesos como selección de candidatos y ayudar a los departamentos de recursos humanos a liberar tiempo valioso para concentrarse en conversaciones e interacciones más profundas. Usar chatbots para interacciones iniciales también significa que el tiempo de respuesta promedio es más reducido, acelerando considerablemente los procesos.

4 Inteligencia artificial

Se están introduciendo nuevas prácticas que incrementan la automatización en todos los órdenes. Estudios de la consultora Gartner predicen que en 2020 uno de cada cinco trabajadores que estén involucrados en tareas no rutinarias utilizarán la inteligencia artificial como ayuda en sus tareas. Es probable que la IA nunca se haga cargo del lado más "humano" de los recursos humanos, pero requerirá establecer un equilibrio entre procesos humanos y tecnológicos, particularmente en la fase de reclutamiento. La idea no es eliminar el elemento humano sino establecer un enfoque más ajustado en el que la IA se use como una herramienta para asistir y elevar actuales procesos, aumentando la eficiencia en tareas administrativas como la respuesta a pedidos de licencia o la agenda de fechas de entrevistas.