El Gobierno alivió con un canje un vencimiento de fin de julio

El Gobierno logró una adhesión del 45,17% al canje de la letra ajustable por el dólar oficial o dólar linked (D31L6), que vence a fin de mes, al ofrecer al mercado, a cambio, instrumentos del mismo tipo con vencimiento un mes o hasta 29 meses más tarde.

La operación fue diseñada para descomprimir el vencimiento de unos $11,15 billones que el Tesoro Nacional debía enfrentar el último día de julio, teniendo en cuenta que unos $6 billones correspondían a la D31L6. Ese objetivo se cumplió, ya que, una vez que se efectivice la conversión este viernes, esa obligación quedará reducida a $8,35 billones.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de USD 1.895 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 2.087 millones.

Esto significa una aceptación de 45,17% sobre el total de VNO en circulación.



✅… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) July 21, 2026

Para los analistas, la propuesta fue lanzada porque el Gobierno sabe que el contexto de liquidez luce algo más ajustado tras haber retirado del mercado más de $1,5 billones en la última licitación de deuda en pesos.

“Esto se refleja en que el Banco Central pudo tomar ayer apenas $1,68 billones vía repo, frente a un promedio de $3,15 billones en las diez ruedas previas", explicaron al respecto desde Delphos Investment.

“El Tesoro continúa con la estrategia de realizar canjes antes de grandes vencimientos de títulos dólar linked para evitar la presión cambiaria que puede generar el fixing. En este caso, fue el de la D31L6″, apuntaron, a su vez, desde Dhalmore Capital, en alusión a los cinco canjes del mismo tipo realizados en lo que va del año, una estrategia vinculada con el elevado volumen de estos instrumentos emitidos por el Gobierno en medio de la dolarización preelectoral de 2025.

El detalle es que la postergación lograda con esta conversión es acotada, ya que el 91% de los tenedores de la D31L6 que adhirieron al canje optó por la alternativa más corta, es decir, suscribió la letra D31G6, que vence apenas un mes después del título que entregan ahora.

El cronograma de vencimientos (previo al canje de hoy)

Así lo informó la Secretaría de Finanzas, al señalar que, tras recibir pedidos de canje por un equivalente a US$2087 millones, aceptó propuestas de suscripción por US$1895 millones. Además, detalló que adjudicó US$1736 millones de la letra dólar linked con vencimiento a fines de agosto (D31G6) y apenas US$159 millones de la otra alternativa ofrecida, el bono TZVD8, que vence el 15 de diciembre de 2028.

“Las ofertas se concentraron casi en su totalidad en canjear por la Lelink de agosto, mientras que sólo US$159 millones se adjudicaron en el bono con vencimiento en diciembre de 2028. El canje no sólo buscaba despejar parcialmente los vencimientos de fin de mes, sino también reducir la presión sobre el tipo de cambio que podría derivarse del rollover de este bono, al realizarse anticipadamente", explicaron desde el equipo de Research de PUENTE.