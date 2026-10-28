El Gobierno aprobó dos préstamos del BID por US$1150 millones para seguridad federal y gestión fiscal de las provincias

El Gobierno Nacional aprobó dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$1.150 millones. Estos serán implementados para dos propósitos: fortalecer la seguridad federal y mejorar la recaudación de las provincias.

A través del Decreto 1284/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se oficializó el modelo de contrato de préstamo BID por un monto de US$400 millones en un plazo de cuatro años. Este será destinado para el “Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Federal en Argentina”, que tiene como objetivo mejorar la capacidad investigativa de la Policía Federal Argentina (PFA) y optimizar su gestión. También involucra a la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval (PNA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para combatir el crimen organizado de manera integral.

El préstamo de US$400 millones estará destinado a fortalecer la seguridad federal PFA

Para este propósito, se desembolsarán primero US$152 millones, que serán ejecutados por el Ministerio de Seguridad a través de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional y la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Administrativa. El resto del dinero se estructura en diferentes tramos y metas de desembolso sujetos al cumplimiento de resultados específicos.

Por su parte, el Decreto 1285/2026 aprobó el modelo de acuerdo para el establecimiento de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión con el BID de hasta US$1500 millones por 10 años para el “Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Subnacional”. Este tiene como fin contribuir a la sostenibilidad fiscal de las provincias mediante eficiencia de gasto y de financiamiento público, además de mejoras en la gestión de recaudación por ingresos propios.

El programa fiscal está pensado para abarcar en principio a unas 15 provincias y exige que las jurisdicciones se adhieran a ciertos compromisos, como el control del gasto salarial y mejoras en la recaudación.

El Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Subnacional abarcaría 15 provincias en principio @Rolo_Figueroa

Este consta de un primer desembolso de US$750 millones para la primera operación y lo ejecutará el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Hacienda (SH). Se trata de la primera operación individual de esa línea de crédito y queda abierta la posibilidad de solicitar más fondos en el futuro durante el plazo acordado.

El pasado 22 de octubre el Ministerio de Economía informó que el BID aprobó una garantía de US$200 millones, con un plazo de 25 años, para respaldar el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico que impulsa el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación. En un comunicado, detalló que el dinero será destinado a los proyectos AMBA I y Puerto Madryn–Choele Choel / Choele Choel–Bahía Blanca, dos obras estratégicas para ampliar la capacidad de transmisión y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

“Se prevé que el programa beneficie en forma directa a 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas, al contribuir a un suministro eléctrico más confiable”, agregó el documento.

Mantuve un excelente encuentro en Tailandia con @igoldfajn, presidente del @el_BID, en el que conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante.



También analizamos la cartera actual de… pic.twitter.com/WjJeuLZcbj — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 14, 2026

Estos préstamos llegan semanas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se haya reunido con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. El encuentro ocurrió en el marco de su viaje a Bangkok, Tailandia, durante las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El funcionario detalló a través de su cuenta de X que conversó con Goldfajn sobre “el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina” y el proceso de reformas que se están llevando adelante en el país. También, se analizaron la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año. “Seguimos trabajando para ampliar las oportunidades de inversión y desarrollo para nuestro país”, sostuvo.