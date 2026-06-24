El Gobierno buscará renovar $16,3 billones y evitar que queden pesos sueltos

El Gobierno buscará este viernes asegurarse de que, al terminar el presente mes —el primero del año en el que el dólar sube por encima de la inflación—, no queden pesos sueltos en la calle.

Su intención quedó a la vista al publicar hoy la Secretaría de Finanzas el menú de opciones con el que buscará convencer a los inversores de que, llegado el vencimiento de la próxima semana -recién el martes será cuando se acrediten los títulos o se efectúen los pagos-, mantengan en sus carteras bonos de la deuda pública en pesos, en lugar de optar por cobrarlos y destinar esa liquidez a otros fines.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el viernes 26 de junio:



➡️ Licitación



✅ LECAP Y BONCAP.



13/11/26 (S13N6) - nuevo



✅ LECER Y BONCER.



29/10/27 (TZXO7) - nuevo

31/03/28 (TZXM8)

15/12/2028 (TZXD8) - nuevo



✅ TAMAR



30/07/2027 (TML27) - nuevo



✅… pic.twitter.com/3E3RQu0ajR — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 24, 2026

El desafío es importante. Pese a los sucesivos canjes realizados, que postergaron más de un tercio de los pagos originalmente programados, el Tesoro afronta un vencimiento de $16,3 billones, el mayor monto en lo que va del año, y casi totalmente en manos privadas.

Y si bien mantiene ahorrados unos $11,7 billones —cifra que cubre casi el 72% de la probable factura a pagar—, la idea que prima, aprovechando que el mercado seguiría líquido, como muestran los $2,5 billones que absorbió ayer vía repos el Banco Central (BCRA), es lograr una refinanciación cercana al 100%, por los motivos antes citados.

Cronograma de vencimiento de la deuda en pesos hasta hoy

De allí los ocho instrumentos en pesos —a tasa fija, variable, con capital indexado por inflación o por la variación que registre el dólar oficial— que ofrecerá al mercado, a plazos que parten de dos meses y se extienden hasta los tres años y medio, según la convocatoria anunciada.

Para los analistas, la propuesta no solo se amolda a casi todo lo que vence —papeles dollar-linked, duales, a tasa fija y con capital ajustado por CER—, sino que además ofrece alternativas para tratar de asegurar una buena captación.

Claro que, al mismo tiempo, no resigna su intención de seguir alargando plazos. Solo una Lelink y una Lecap vencen en lo que resta de este año. A la vez, procura continuar descargando de compromisos a 2027, un año electoral, como puede observarse al advertir que apenas otros dos de los instrumentos ofrecidos —un Boncer y el bono TAMAR— vencerían entonces. Los cuatro restantes —dos Boncer, un dual TAMAR/CER y otro ajustable por dólar oficial— caducarán entre 2028 y mediados de diciembre de 2029.

Dólares Shutterstock

La subasta incluirá además la última colocación del Bonar 2028 (AO28), el bono en dólares que ofrece una renta anual del 6% y que el Gobierno diseñó para captar la demanda de los ahorristas. El instrumento paga intereses mensuales, al estilo de un plazo fijo, y con él intentará captar otros US$266 millones en la primera vuelta y US$100 millones adicionales al día siguiente, en una segunda ronda bajo las mismas condiciones que se pacten en la primera, para completar el cupo de US$2000 millones previsto para esa emisión.

Con esos ingresos, el Tesoro buscará engrosar los US$3681 millones que ya acumula en su cuenta en dólares en el BCRA y acercarse así a los US$4350 millones que necesita en total para cubrir tanto las amortizaciones de capital como los cupones de intereses de los Bonar y Globales surgidos de la última reestructuración de deuda con los bonistas, cuyos pagos deben realizarse el 9 de julio.