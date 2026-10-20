El Gobierno canjeó 73% de una letra que vencía a fin de mes y evitará presión extra sobre el dólar

El Gobierno concretó hoy un nuevo canje de deuda. Fue por la Letra D30N6 en pesos ajustable por el dólar oficial (Lelink), una operación con la que no solo logró aliviar el fuerte vencimiento de $16,8 billones que enfrentaba a fin de mes —ese instrumento explicaba casi la mitad del compromiso—, sino que también posiblemente evite una mayor presión sobre el dólar en esas fechas, luego de que ese papel fije su precio de liquidación el martes 27.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la conversión anticipada en especie del día de hoy adjudicó un total de USD 3.896 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 4.351 millones

Esto significa un rescate del 72,85% sobre el total de VNO en circulación de la D30O6.… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 20, 2026

De esta manera, logró rescatar el 72,85% del total de la Lelink en circulación, al recibir ofertas de conversión anticipada por un equivalente a US$4351 millones, sobre un total de US$5348 millones en el mercado, y adjudicar “un total de US$3896 millones” en nuevos papeles del mismo tipo, que postergan la obligación de pago entre uno y siete meses, según informó la Secretaría de Finanzas. De este modo, redujo a $10,66 billones, a valores actuales, el vencimiento que deberá afrontar la semana próxima.

Se trató de la decimotercera operación de este tipo que realiza en el año la administración de Javier Milei —en general, postergaciones de deuda a corto plazo— y de la décima específicamente vinculada con esta clase de instrumentos, emitidos a mansalva en los meses previos a las últimas elecciones parlamentarias para dosificar la compra de dólares ante un Banco Central (BCRA) que mantenía sus reservas en una zona de quiebra técnica.

Lo que viene, en en vencimientos de papeles ajustables por el dólar

En todos los casos, los objetivos fueron los mismos. Sin embargo, desde fines de julio —cuando el Tesoro debió vender US$146 millones de sus ahorros para frenar el impacto que la sobredemanda generada por el vencimiento de una Lelink tenía sobre la cotización del dólar—, la atención está puesta en el posible impacto de estos vencimientos sobre el tipo de cambio, dado el celo que mantiene el Gobierno con la evolución de su precio.

Esos picos de demanda suelen coincidir con los días en que el dólar registra sus cotizaciones más altas del mes. Eso ocurre porque una parte de los inversores que habían optado por tomar cobertura cambiaria meses atrás, al desarmar sus posiciones, se suma a la demanda de divisas una vez que el instrumento fija su precio. Dicho valor determina los pesos que recibirán y, por lo tanto, la cantidad de dólares a la que podrán acceder.

Federico Furiase, secretario de Finanzas

“Fue un buen porcentaje de aceptación, dado que había un outstanding de US$5348 millones (US$1200 millones dados al BCRA el 7/9/26), que ahora queda en US$1451 millones”, destacó Salvador Vitelli, de Romano Group.

Martín de la Fuente, de Bavsa, dijo que ese monto incluso podría reducirse aún más, “dependiendo de si participó o no el BCRA con el 100% de su tenencia estimada del canje”. Además, destacó que la mayor aceptación respecto de operaciones anteriores fue posible porque el Gobierno “evitó ofrecer opciones largas y la más extensa que propuso no superaba la fecha de las próximas elecciones, que era a 2028”.

El 68,5% de los inversores que ingresaron al canje optó por postergar el vencimiento hasta el 30 de noviembre de 2026, es decir, por un mes más. Ese grupo canjeó su Lelink por US$2662 millones de otra letra del mismo tipo, la D30N6. El resto de los inversores que aceptaron la operación optó por extender los vencimientos hasta mediados de enero, al convertir sus tenencias por US$1034 millones de la D15E7. Una porción menor, equivalente a US$201 millones, prorrogó el plazo hasta mediados de junio mediante la recepción de la TZV27.