El Gobierno dará a conocer todos los detalles de los aumentos en las tarifas de luz y gas

Finalmente, luego de casi dos semanas de la asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, mañana al mediodía se conocerán en conferencia de prensa las precisiones sobre el impacto de la segmentación de tarifas para los servicios de gas natural y energía eléctrica.

Así lo confirmó hoy a Télam la flamante secretaria de Energía, Flavia Royón, quien estará al frente del anuncio oficial y la posterior conferencia, junto al ministro Massa.

Los detalles acerca de la segmentación de las tarifas vienen demorados desde el jueves pasado, cuando, tras el nombramiento y la asunción de Royón al frente de una de las carteras más disputadas por la coalición gobernante, Massa asistió a la conferencia anual de Argentina Oil & Gas Patagonia 2022, realizada en la provincia de Neuquén, para reunirse con empresarios petroleros.

Antes de ese encuentro se esperaba que el ministro anunciara el nombre de quien lo secundaría como viceministro –todavía pendiente– y que el equipo del ministro, por su parte, precisara el impacto final de la segmentación y los cambios en el cuadro tarifario. Sin embargo, eso no sucedió así y el anuncio se postergó para el viernes, y, finalmente, para mañana mediodía.

Royón ratificó que no habrá aumento para el nivel de bajos ingresos. Y que para los sectores medios y altos “que no tengan subsidio” las subas se darán en tres tramos, a partir de septiembre. Además, aclaró que “la tarifa social no sufrirá actualización” y que “toda actualización no será superior al índice salarial”, cada dos meses. “No se va a afectar la tarifa social y a los que menos tienen”, adelantó.

Más de 10 millones se anotaron en el registro para mantener el subsidio y 4 millones no lo hicieron. En el caso de la luz, el tope para el subsidio para el consumo de los anotados en el registro será de hasta de 400 kWh. Para el gas, de 92m3.

“Se está trabajando intensamente con los equipos para ser claros en el mensaje y llevar tranquilidad a la población, ya que la actualización de tarifas será en cuotas y afectará solo a los sectores de niveles de poder adquisitivo alto”, aseguraron a LA NACION fuentes de la cartera, el viernes pasado. Y puntualizaron, además, que el ahorro por el ajuste en tarifas será de $500.000 millones a valores de hoy en doce meses.

El contexto global

“Necesitamos que los subsidios lleguen a quienes los necesitan y que el sistema sea más justo”, remarcó Royón a Télam Radio este domingo, quien consideró que las medidas “son necesarias” y “construyen una política energética a mediano y largo plazo”. En ese sentido, la funcionaria advirtió que “en un contexto mundial donde en Europa y China hay restricciones energéticas, tenemos que aprovechar nuestros recursos y consolidarnos como grandes productores de energía”.

En otra entrevista brindada el sábado a Radio Mitre, Royón había adelantado: “Estamos trabajando contra reloj [porque] mucha gente no tiene acceso a internet para llenar el formulario, esperamos anunciarlo para la semana que viene [por esta]”. Y agregó: “Queremos que el subsidio llegue a quien realmente lo necesita, es una prioridad”.

Cabe destacar que la flamante funcionaria introdujo, como novedad, la idea de “eficiencia energética”, a partir del ahorro energético. “Queremos pasar de hablar de subsidios a hablar de eficiencia”, dijo. Y subrayó su intención de fomentar un sistema energético “más justo”, para que la ciudadanía sea “consciente” de que “es un bien preciado, que hay que cuidarlo”, al tiempo que insistió en que “la agenda de eficiencia energética” debe aplicarse “tanto en la oferta como en la demanda”.