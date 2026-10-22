El Gobierno fijó la fecha para firmar la venta del 90% de las acciones de AySA por 340 millones de dólares

Tal como había anticipado LA NACION, el Gobierno adjudicó este jueves la licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones a un consorcio integrado por Rowing SA, vinculada con Walter Román; Arcos Saneamento e Participações SA; PHX Aqua AR BV y Transclor SA, de Mauricio Filiberti, conocido como “el Rey del Cloro”.

La operación contempla la venta del 90% de las acciones de la compañía que pertenecen al Estado nacional y que presta servicios de agua potable a 14 millones de personas.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el ministro Luis Caputo, aprobó la segunda etapa de la licitación pública nacional e internacional y adjudicó el proceso al consorcio que obtuvo el primer lugar en el orden de mérito elaborado por la comisión evaluadora.

AySA

La oferta del consorcio ganador asciende a US$340.200.000, sin IVA. En segundo lugar quedó una propuesta integrada por Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA, Benito Roggio e Hijos SA y Central Buen Ayre SA, por un total de US$285 millones, también sin IVA.

La firma

La resolución fijó el próximo 13 de noviembre como fecha límite para la firma del contrato de compraventa de acciones. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a comunicar al consorcio adjudicatario los datos de la cuenta bancaria a la que deberá transferir el precio de adquisición.

AySA Gentileza AySA

La adjudicación se produce después de que el 8 de octubre se abrieran las ofertas económicas de los dos grupos que habían superado la primera etapa del procedimiento.

Según los considerandos de la resolución, la comisión evaluadora recomendó adjudicar la licitación al consorcio que finalmente fue seleccionado. El dictamen no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto.

Cómo será la privatización

La privatización de AySA se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa sujeta a privatización, y en el Decreto 494/2025, que autorizó la venta de la participación estatal. La modalidad prevista contempla la transferencia de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante una licitación pública, junto con la venta del remanente de las acciones estatales que no se enajenaran por ese procedimiento.

Sin embargo, la licitación adjudicada en esta instancia comprende la totalidad de las acciones que posee el Estado nacional, equivalentes al 90% del capital social de AySA. La resolución establece que el consorcio ganador deberá adquirir ese paquete accionario.

Se estableció que la operación comprende 135.000 acciones ordinarias escriturales de clase A, con un valor nominal de $1000 cada una, representativas del 90% del capital social y de los votos de la compañía.

La adjudicación constituye un nuevo paso administrativo en el proceso de privatización. La firma del contrato y el cumplimiento de las condiciones previstas para concretar la operación serán las próximas instancias.

El 10% restante del capital seguirá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada, que lo gestiona el sindicato, a cargo de José Luis Lingeri.

Además del precio, la concesión ganadora deberá invertir US$1940 millones en el primer quinquenio y US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión, que vence en 2056 y admite una prórroga por 10 años más. Las metas para la primera década prevén que la cobertura de agua pase del 75,3% actual al 78,9%, y la de cloacas, del 63,9% al 65,3%.