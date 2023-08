El Gobierno toma nuevas medidas sobre la operatoria de los dólares financieros

escuchar

La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó hoy que tomó nuevas medidas sobre la operatoria de los dólares financieros -las cotizaciones MEP y CCL- con el objetivo de evitar un nuevo arbitraje -un “rulo”- en el mercado vinculado a operadores que estarían realizando diferencias especulativas en las operaciones de corto plazo. De esta manera, según indicaron analistas especializados, se vuelve a segmentar aún más el mercado financiero ante la falta de dólares.

La entidad lo hizo a través de resolución general 969. La idea, indicaron en la CNV, es “perfeccionar la regulación” con el objetivo de garantizar que el volumen de negociación en bonos soberanos en dólares “sea genuino, eliminando la influencia de arbitrajes y asegurando una representación más fiel de las transacciones reales de activos” .

¿La medida limita o afecta a los inversores que compran dólar MEP? En la CNV afirmaron que “no afecta a los inversores que utilizan el canal bursátil para dolarizarse”, sino que buscan restringir “un rulo que están haciendo los traders”, sobre todo aquellos que estarían operando por debajo del plazo de las 48 horas. Esto habría hecho subir el valor del MEP, una cotización sobre la que el Banco Central (BCRA) interviene diariamente tratando de contener el salto del blue.

Según los técnicos de la CNV, se agrega una “limitación” a la operatoria en los dólares financieros en diferentes plazos, algo que “sólo utilizan inversores sofisticados tratando de obtener una rentabilidad con bajo riesgo”, explicaron.

A partir de ahora, para poder comprar un bono denominado en dólares con liquidación en moneda extranjera, en un plazo de liquidación menor que 48 horas, el inversor no tiene que haber vendido en los 15 días anteriores (y se compromete a no hacerlo en los 15 días subsiguientes) bonos soberanos denominados en dólares con liquidación en moneda extranjera.

Según la CNV, “solamente afecta a inversores sofisticados o arbitrajistas, que suelen realizar operaciones para explotar diferencias de precios de activos iguales o similares en distintas ruedas de negociación”.

En el equipo económico contaron a este medio que en cualquier bono se puede operar “contado inmediato”, “24 horas” o “48 horas”. El Gobierno detectó, contaron, que algunos Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) estaban vendiendo derechos en “contado inmediato” a sus clientes y cubrían su operación en el “48 horas”, la franja en la que suele intervenir el BCRA con la venta de bonos para controlar el precio de los bonos. “Cortan un rulo entre contado inmediato y 48 horas. Históricamente, el precio de ‘contado inmediato’ es más barato que el de ‘48 horas’. En las últimas semanas, se dio vuelta eso”, afirmó un hombre cercano al ministro de Economía, Sergio Massa, al explicar la medida.

“Básicamente, el BCRA perdió como US$470 millones en julio para intervenir, y entre ayer y hoy gastó otros entre US$70 y 80 millones. Con esto buscan gastar menos reservas y seguir interviniendo el CCL igual”, dijo el economista Juan Ignacio Paolicchi, economista jefe de Empiria. “Buscan potenciar el uso de reservas que usan para intervenir y que no se lo lleve el arbitraje de las operaciones”, agregó el hombre que trabaja en la consultora que dirige Hernán Lacunza.

“Están buscando que no les arbitren por plazos, ya que el Gobierno interviene en alguno de los plazos más fuerte que en otro, y se desarbitra el MEP y el CCL. De esta manera, el mercado le arbitraba plazos para ganarse una moneda y eso le cuesta dólares [al Gobierno]. Y no tienen. Los dos principales plazos son el contado inmediato y el t+2 (48 horas)”, explicó el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez. “Antes habían segmentado ‘pantalla’ y Senebi, y ahora segmentan plazos; es más cepo. Si operás en ‘contado inmediato’ no podés operar ‘T+2′″. En mayo, la CNV cortó otro “rulo”, que en este caso se hacía, entre otras opciones, con MEP y Ledes. Así nacieron versiones “intervenidas” y otras no.

“Todas las mesas venían usando el desarbitraje en el ‘contado inmediato’, el ‘24 horas’ y el ‘48 horas’. Comprabas el mismo bono ‘inmediato’ y lo vendías ‘48 horas’, y había mucha diferencia. Ahora te limitaron eso”, contó un operador.

La medida de la CNV

“La resolución dispone que los agentes podrán dar curso a órdenes para concertar operaciones de compra de bonos soberanos denominados y pagaderos en dólares con liquidación en moneda extranjera, en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo y en los plazos de liquidación de contado inmediato o de contado veinticuatro (24) horas, sólo si durante los quince (15) días corridos anteriores, el cliente no concretó operaciones de venta de bonos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo ley local y/o extranjera, con liquidación en moneda extranjera, en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo y, asimismo, que exista manifestación fehaciente de no hacerlo en los quince (15) días corridos subsiguientes”, estimó la CNV en un comunicado oficial publicado en un sitio web. LA NACION consultó a las autoridades de la CNV, pero no quisieron opinar.

“De este modo, se readecua lo dispuesto por el artículo 6° BIS del Capítulo V del Título XVIII de las Normas (N.T. 2013 y mod.) a fin hacer extensivos los requisitos allí previstos a la concertación de operaciones de compra de valores negociables con liquidación en moneda extranjera, alcanzados por lo dispuesto en el artículo 5° BIS del Capítulo V del Título XVIII de las Normas (N.T. 2013 y mod.), en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo y con determinados plazos de liquidación”, cerró la entidad que dirige Sebastián Negri.

