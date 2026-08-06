El mercado ajustó a la baja sus proyecciones de inflación y actividad

El mercado ajustó levemente a la baja sus proyecciones de inflación y actividad para este año: ahora estima que la primera se ubicará apenas por debajo del 30% anual, mientras que el crecimiento económico se recortaría desde el 3%-3,1% previsto hasta un rango de entre 2,6 y 2,7%.

Inflación levemente a la baja

Los datos surgen del nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta más abarcativa de la plaza local que elabora mensualmente el Banco Central (BCRA). En esta oportunidad, el informe se realizó entre el 29 y el 31 de julio y reunió las estimaciones sobre las principales variables económicas de 45 participantes.

El estudio consigna que, en el séptimo relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de entre 1,9 y 2% para julio, según se tome el promedio del Top 10 de pronosticadores —considerado el más certero— o el promedio general. Para el IPC Núcleo, la estimación fue del 1,8%.

En el bimestre siguiente (agosto y septiembre), la inflación descendería a un promedio de 1,8% mensual, antes de bajar otro escalón entre octubre y noviembre, cuando se ubicaría entre 1,6% y 1,7%, para luego volver a trepar al 1,8% en diciembre, un mes estacionalmente más propenso a registrar mayores aumentos de precios.

De esta manera, cerraría el año entre el 28,7 y el 29,8%, apenas por debajo del 31,5% registrado en 2025, aunque suficiente para marcar el nivel más bajo de los últimos nueve años, ya que hay que remontarse a 2017, cuando la inflación fue del 24,8%, para encontrar un registro inferior.

Tendencia consolidada para el 2027

La proyección del mercado es que, durante los próximos doce meses, la inflación continúe descendiendo hasta ubicarse entre el 21,4 y el 21,6% anual, para finalmente cerrar 2027 en torno al 20%.

El pronóstico se apoya en un nivel de actividad al que todavía le cuesta despegar e incorpora un dólar que se mantendría muy controlado. Según el REM, el tipo de cambio oficial cerraría el año entre $1605 y $1652, muy por debajo del techo de la banda de flotación vigente e incluso de la cotización de $1800 que el vocero presidencial, Adrián Ravier, consideró como “posible” durante una entrevista en un streaming oficialista, declaración que le valió varios llamados de atención dentro de la Casa Rosada.

Dólar controlado por "intervenciones" de ser necesario

Es que, para los analistas, la economía habría caído entre 0,1% y 0,4% en el segundo trimestre y solo repuntaría 1% entre el trimestre actual y el último del año, lo que dejaría el crecimiento anual entre 2,6% y 2,7%, muy lejos de la proyección oficial del 5% y también por debajo de la última estimación del mercado, que era del 3%, y de la que manejaba el propio Fondo Monetario Internacional (FMI).

Todo esto, aun cuando el sector externo seguiría mostrando dinamismo. De hecho, los analistas ahora proyectan que las exportaciones de bienes superarían los US$100.000 millones, al alcanzar US$100.207 millones, mientras que las importaciones FOB sumarían US$76.773 millones. De este modo, el saldo comercial arrojaría un superávit de US$23.434 millones, levemente inferior al previsto en la encuesta anterior debido a una revisión al alza de las compras al exterior.

En este contexto, la evolución del empleo seguiría siendo modesta. Según el REM, la tasa de desocupación, que fue del 7,7% en el segundo trimestre y se mantuvo sin cambios respecto del relevamiento previo, permanecería en ese nivel —según el Top 10— o, en el mejor de los casos, descendería hasta 7,5% hacia fin de año.

Actividad con poco vuelo

Con relación al tipo de cambio, el mercado parece haber tomado nota de la señal que envió el Gobierno al fijarle, de hecho, un techo de $1500 al dólar a fines del mes pasado, cuando el Tesoro rompió la regla cambiaria y vendió US$146 millones para contener su avance. Esa intervención llevó a los analistas a recalcular a la baja sus proyecciones para los próximos meses.

En ese sentido, la mediana de las proyecciones señala que el dólar oficial se ubicaría entre $1508 y $1512 en promedio durante agosto de 2026, una cifra que representa una leve reducción respecto del relevamiento anterior.