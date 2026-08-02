El mercado, atento a los próximos pasos del oficialismo

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,3% en julio y marcó un nivel de aprobación equivalente de 38,8%, el más bajo desde la asunción de Javier Milei. Con este resultado, el indicador acumula una baja de 21,4% desde noviembre de 2025 y cayó en siete de los últimos ocho meses. Aunque Milei continúa entre los presidentes con mayor nivel de aprobación a esta altura de su mandato, preocupa la dinámica descendente más que el nivel absoluto.

San Juan retorna al mercado

San Juan se perfila como el próximo emisor subsoberano en ir al mercado internacional. La provincia evalúa colocar hasta US$600 millones en septiembre para financiar infraestructura minera. La operación incluiría un período de gracia de al menos dos años para la amortización y estaría garantizada con recursos de la Coparticipación. A diferencia de la emisión de Chubut, no utilizaría regalías mineras como respaldo. De concretarse, sería su primera emisión internacional en más de 25 años.

El nuevo bono dual captó la atención

El Tesoro adjudicó $12,21 billones frente a vencimientos por $8,5 billones, alcanzando un rollover de 1,44x y absorbiendo $3,75 billones de liquidez. La novedad fue el debut del bono Dual Dólar Linked/TAMAR (TMVE8), con vencimiento en enero de 2028, del que se adjudicaron US$3467 millones, equivalentes al 39% del total colocado. El instrumento se emitió con un spread de 649 puntos básicos sobre TAMAR y permitió que el financiamiento con cobertura cambiaria alcanzara un rollover de 2,15x.

El frente cambiario, en foco

Esta semana dejó una novedad relevante en el frente cambiario: el martes el BCRA no intervino en el mercado por primera vez desde principios de enero. Sin embargo, la ausencia de compras coincidió con el fixing de la Lelink D31L6, el mayor vencimiento de instrumentos dólar linked del año. Las compras semanales del Central ascendieron a US$160 millones al jueves y el tipo de cambio oficial descendió 0,6% hasta $1488. Volvieron a observarse señales de presencia oficial en la curva dólar linked.

La autora es analista de estrategia de PPI