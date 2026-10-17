El Merval cambia este lunes: qué se sabe sobre el nuevo índice de MSCI

Este viernes pasado fue el último día del S&P Merval. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) iniciará el lunes 19 de octubre una “colaboración estratégica” junto a MSCI, la reconocida firma que elabora algunos de los índices bursátiles más utilizados del mundo. Estará a cargo de la administración y el cálculo de los principales indicadores accionarios del mercado local a partir de la finalización del acuerdo con S&P Dow Jones, que desempeñaba esas tareas desde 2018.

La alianza fue anunciada en septiembre a través de un comunicado. Este detalló que MSCI administrará y calculará dos nuevos índices de referencia para el mercado de renta variable argentino: el Índice MSCI Merval y el Índice MSCI BYMA Argentina General.

MSCI se encargará de calcular los índices del mercado local a partir del lunes Shutterstock - Shutterstock

Desde BYMA destacaron que esta colaboración permite “elevar el perfil internacional del mercado de capitales argentino”. “Alinear los índices de referencia de BYMA con la metodología global de MSCI brinda a los inversores locales e internacionales un marco estandarizado y ampliamente reconocido para el seguimiento de los instrumentos de renta variable argentinos”, puntualizaron.

Y agregaron: “La colaboración también fortalece el ecosistema de índices local de manera más amplia, creando una base para nuevos productos, soluciones e iniciativas a medida que el mercado argentino continúa desarrollándose y alineándose con los estándares internacionales”.

¿Qué se sabe sobre el nuevo Merval?

El MSCI Merval y el MSCI BYMA Argentina General se pondrán en marcha este lunes 19 de octubre. Ambos índices tendrán un valor inicial de 100.000 puntos y se publicarán tanto en pesos como en dólares.

El MSCI BYMA Argentina General representa el desempeño del conjunto amplio de valores que cumplen con requisitos mínimos de tamaño, capitalización flotante ―también conocido como free float en inglés, es el porcentaje del total de acciones de una empresa que se encuentra libremente disponible para ser negociado por el público general― y liquidez en BYMA. Por su parte, el MSCI Merval es un indicador selectivo que busca reflejar el rendimiento de los valores más grandes y líquidos de dicho mercado.

BYMA brindó más información sobre el índice MSCI Merval Archivo

Su composición sectorial se distribuye de la siguiente manera: sector financiero (38,50%), servicios públicos (26,40%), energía (25,20%), bienes intermedios (7,60%) y consumo básico (2,30%).

En cuanto a las acciones que integrará, será similar al S&P Merval: el Panel Líder contará con 19 papeles, como es el caso de YPF, Pampa Energía, BBVA, Grupo Financiero Galicia, Edenor, entre otros. Los principales cambios con respecto a los constituyentes del índice anterior incluyen el ingreso al índice de Cresud, y la salida de Telecom y Comercio del Plata.

A continuación, la tabla con los nombres de las empresas formateados en minúsculas (con la inicial en mayúscula) y el ticker correspondiente en la segunda columna:

<b>Empresa / Descripción</b> <b>Ticker</b> YPF YPFD Pampa Energía PAMP Grupo Financiero Galicia GGAL Banco Macro BMA Transportadora Gas del Sur TGSU2 Central Puerto CEPU BBVA BBAR Bolsas y Mercados Argentinos BYMA Ternium Argentina TXAR Loma Negra LOMA Cresud CRES Edenor EDN Aluar Aluminio ALUA Grupo Supervielle SPUV Banco de Valores VALO Transener TRAN Ecogas Inversiones ECOG Transportadora de Gas del Norte TGNO4 Metrogas METR

Estos cambios se explican por la ponderación de los títulos en el indicador. Los valores son incluidos en proporción a su capitalización de mercado ajustada por free float de la misma forma, pero sujetos a un límite máximo de capitalización del 15% por cada acción. De todos modos, si el índice cuenta con menos de siete constituyentes, no se puede aplicar el límite y se ponderan de manera equitativa.

La información de los nuevos índices se podrá acceder a través del sitio BYMA DATA de la misma manera que se hace actualmente, en la sección de índices de Renta Variable, y a través de los principales proveedores de información de mercado.