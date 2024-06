El pronóstico de Cavallo sobre cuándo podría el gobierno de Milei levantar el cepo al dólar

Escuchar

Pese a que el mes pasado le recomendó al presidente Javier Milei avanzar con un funcionamiento libre para el mercado del dólar, el economista Domingo Cavallo trazó un pronóstico bastante distante de sus expectativas el miércoles. Fue cuando estimó que el Gobierno postergará al menos hasta 2025 la salida del cepo. Tras eso, no obstante, recomendó -luego de leer el informe del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación argentina- hacer una devaluación del oficial hasta $1000, que atada a la promesa del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de bajar el impuesto PAIS generaría una “devaluación perfectamente compensada”.

“El equipo económico no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio de bienes como al comercio de servicios y el movimiento de capitales porque teme que de hacerlo podría producirse un salto cambiario capaz de desestabilizar nuevamente la macroeconomía. Por consiguiente, la idea de avanzar hacia un nuevo sistema monetario con competencia entre el peso y el dólar y dolarización endógena que reiterativamente anuncia el presidente Milei se postergaría, al menos hasta el año 2025, para completar la transformación de los pasivos remunerados del Banco Central en deuda del Tesoro”, analizó Cavallo en su página web oficial.

Señaló, además, que esto se dará así aunque el staff del FMI, la mayoría de los economistas profesionales ortodoxos, y los inversores en bonos y acciones argentinos “no parecen compartir esta proyección optimista del Gobierno y esperan cambios importantes en las políticas cambiaria y monetaria”. Según el extitular del Palacio de Hacienda que ideó la convertibilidad, la principal objeción que tienen estos sectores -donde está incluido- a que el dólar se mantenga en este nivel que pretende la Casa Rosada es que podría generarse una “apreciación real exagerada del peso en el mercado oficial” y, a su vez, la escasa compra neta de reservas por parte del Banco Central. De acuerdo a lo que planteó, esto último podría ocurrir debido a la derivación de 20% de los ingresos de exportación al mercado CCL.

Fue entonces cuando el exfuncionario aportó una visión al Gobierno. “El cambio más simple que se sugiere de la lectura del informe del staff del FMI consiste en eliminar esa derivación hacia el mercado CCL de ese 20% y compensar su efecto sobre el tipo de cambio efectivo de exportación, por un ajuste del tipo de cambio oficial de alrededor del 10% . Significaría ubicarlo cercano a 1000 pesos por dólar . Si al mismo tiempo se redujera el impuesto país del 17,5 al 7,5 se podría evitar el impacto inflacionario del aumento del costo de las importaciones. Se trataría de una devaluación perfectamente compensada que permitiría al Banco Central comprar las reservas que hasta este cambio se derivaban al mercado CCL”, planteó, pese a que Milei y Caputo se resisten a devaluar y pretenden mantener el crawling peg al 2% mensual. Incluso, el propio Presidente hizo en sus últimas intervenciones una fuerte defensa del tipo de cambio actual.

El ministro de Economía, Luis Caputo

Siempre atado a su propuesta de dólar a 1000 y rebaja del impuesto PAIS, Cavallo marcó: “La herramienta para evitar un aumento de la brecha entre el tipo de cambio CCL y el nuevo tipo de cambio oficial sería la tasa de interés de los depósitos bancarios y bonos del Tesoro en pesos, que dejaría de ser negativa en términos reales. Además, podría ayudar que se liberara totalmente el movimiento de capitales a través de un mercado libre que reemplazaría al CCL y al denominado ‘dólar bolsa’, y que se permitiera la intermediación financiera en dólares en las mismas condiciones que la intermediación financiera en pesos. También ayudará a cotar la brecha el blanqueo de capitales (tax holiday) contemplado en la Ley Bases próxima a sancionarse”. Esta iniciativa tendrá su trámite final este jueves en Diputados.

Dijo también el economista que para avanzar hacia la unificación del tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre “se debería manejar el ritmo del crawl con que se ajusta el tipo de cambio oficial y la tasa de interés”, para que así la brecha tienda a cerrarse. “A partir del encuentro de los dos tipos de cambios, el sistema monetario comenzaría a funcionar como competencia de monedas y flotación administrada del tipo de cambio, imitando al sistema monetario que ha funcionado muy bien en Perú”, insistió Cavallo, disconforme con los mini ajustes del 2%.

Sin embargo, no se mostró confiado de que su idea se aplique. “Por el momento, el ministro de Economía desmiente que vayan a producirse estos cambios durante el año en curso, a menos que se consiga un nuevo acuerdo con el FMI que signifique aporte de fondos frescos para reforzar las reservas”, reparó Cavallo, que no obstante consideró “poco probable” que se dé un clima favorable para una negociación con el organismo internacional si el gobierno de Milei antes no toma medidas para incrementar esas reservas.

“Lo que sin lugar a duda no va a ocurrir es que en los próximos meses se eliminen en forma total todas las restricciones cambiarias, y se decida la unificación y liberalización del mercado cambiario, admitiendo una devaluación significativa del peso”, cerró.

